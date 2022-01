SAT aclara que no habrá sanción para mayores de edad que aún no tengan RFC

Los jóvenes que tengan alguna actividad económica son los que tendrán que declarar ante el Servicio de Administración/Foto: Contadores públicos

Desde hace unos meses se informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haría obligatorio en este 2022, que todos los mayores de 18 años de edad estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Sin embargo, la institución ha aclarado que los adultos jóvenes que aún no tengan este documento fiscal no recibirán ningún tipo de sanción.

En redes sociales, el SAT detalló que la Miscelánea Fiscal 2022 dicta que los jóvenes sí pagarán contribuciones y presentarán declaraciones, sólo si realizan alguna actividad económica; pero debido a que el registro del RFC toma tiempo, “no habrá penalidades, multas ni sanciones”.

En caso de que una persona de 18 años no tenga un empleo formal “no implica que estén obligados a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones”. Como te informamos en La Verdad Noticias, el SAT hizo varios cambios para este 2022, los cuales entraron en vigor desde que comenzó el mes de enero.

¿Por qué los jóvenes mayores de edad necesitan el RFC?

Las y los jóvenes que tengan alguna actividad económica son los que deberán declarar ante el Servicio/Foto: El Contribuyente

Mediante su comunicado, el Servicio de Administración explicó que el motivo por que el las y los jóvenes de 18 años o más deben sacar su RFC es para evitar el robo de identidad, así como el beneficio que significa al momento de hacer algunos trámites.

“Con esta propuesta, el SAT busca incorporar al RFC a jóvenes mayores de 18 años (para) introducirlos a la cultura contributiva, pero, sobre todo, protegerlos del robo de identidad, ya que empresas fantasmas los utilizan como prestanombres”, declaró la institución.

Además, el Servicio recordó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicita el RFC y la firma electrónica (e.firma) para emitir cédulas profesionales de los recién graduados y titulados en Educación Superior. El mensaje del instituto se da luego de que circularán teorías de sanciones para los no inscritos.

SAT informa los beneficios del RFC

El Servicio asegura que a pesar de que no habrá sanciones, sí es importante que todos los mayores de edad tengan este documento fiscal/Foto: Tribuna

La autoridad también enlistó los beneficios del RFC:

Protección de datos

Realización de trámites y servicios

Aseguramiento de la identidad fiscal

Comprobación digital de la identidad

Combate a la corrupción y robo de identidad

Uso de la e.firma, que es un “archivo seguro, cifrado y tiene la validez de una firma autógrafa”.

Luego de aclarar que la no incorporación al RFC no generará sanciones, el SAT comentó que los jóvenes que ya estén inscritos y que no trabajen, deben corroborar que estén dados de alta con la Inscripción de “personas físicas sin actividad económica”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!