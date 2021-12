SAT aclara que no habrá impuestos por depósitos a tandas ni préstamos en 2022

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que es falso que en 2022 vaya a cobrar impuestos por depósitos en efectivo , ya sea para quienes venden productos en Internet y para quienes organizan “tandas”.

El órgano tributario informó que no habrá vigilancia ni cobro de impuestos al hacer las transacciones en sucursales bancarias por este tipo de actividades, así como los depósitos para gastos familiares.

“Es importante aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo (cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros), tandas o préstamos personales no se les cobrará algún tipo de impuesto”, informó el SAT en un comunicado este domingo.

Hubo mala interpretación, dice el SAT

El SAT tendrá nuevas disposiciones el año entrante

El SAT afirmó que hubo una mala interpretación que surgió por la propuesta que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de incluir en el Paquete Económico 2022 “que los bancos entreguen información relacionada con los depósitos en efectivo de manera mensual y no anualmente, como se maneja actualmente”.

Añadió que, en caso de que se detectara alguna incongruencia entre los gastos e ingresos, el SAT podrá solicitar información sobre depósitos a las instituciones financieras que cuenten con dicha información.

No se aclaró si las discrepancias en ese tema serían causa de una de las cinco nuevas multas que el SAT aplicará a partir de 2022, aunque aclaró que ese tipo de auditorías solo se realizan anualmente a unos 10 mil contribuyentes de un universo de 70 millones.

SAT 2022

El SAT.

Uno de los cambios más importantes que entrarán en vigor en 2022 será la obligación para todos los mayores de 18 años de registrarse ante el SAT y tramitar su RFC aunque no estén trabajando ni perciban ingresos.

El registro deberá realizarse a partir de enero, pero los jóvenes que se registren no estarán obligados a presentar declaraciones fiscales si no cuentan con un ingreso fijo, son estudiantes o no tienen empleo.

