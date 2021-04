Si este año no has recibido o definitivamente no recibes devolución, verás los motivos y con los consejos que La Verdad Noticias te presentará a continuación podrás incrementar las posibilidades de conseguir un saldo a favor en tu próxima declaración anual ante el SAT al conocer las mejores prácticas de los contribuyentes.

Es importante mencionar que las personas físicas a menudo piensan que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) tiene la obligación de devolverles saldo a favor únicamente por el hecho de presentar la declaración anual y eso no necesariamente es así.

¿Cómo ver si tengo saldo a favor en el SAT?

Se recomienda a las personas físicas que revisen cómo se fueron generando sus movimientos de ingresos y gastos en el año. Por ejemplo, una persona asalariada con tres cuentas bancarias, en una de ellas recibe 10,000 pesos por concepto de nómina: 10 mil pesos mensuales x 12 meses = 120,000 pesos anuales.

Pero al sumar las cuentas bancarias resulta que la persona tiene depósitos por 300,000 pesos. ¿Qué pasa en ese caso? Hay solo 120 mil pesos declarados por la nómica, pero también 180 mil pesos de más.

Claro que esto puede ocasionar alguna inconsistencia para la autoridad fiscal. De hecho, puede dar lugar a lo que se llama discrepancia fiscal. Esta tiene lugar cuando los gastos tanto fiscales, como no fiscales, de una persona física del 1 de enero al 31 de diciembre son mayores a los ingresos que está declarando ante el SAT.

SAT: ¿Qué hacer si no he recibido la devolución de impuestos?

¿Cuáles son los impuestos que se pagan al SAT?

Por ello, es recomendado a las personas físicas, independientemente de la posibilidad de tener un saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta, que revisen su situación fiscal porque esta puede ser más grave en la discrepancia fiscal o alguna indicación respecto al éxito de un saldo a favor.

El plazo que tiene la autoridad es de hasta 40 días hábiles para esta resolución, es una cuestión meramente de paciencia, pero también tiene mucho con hacer tu tarea a lo largo del año (y la de tu patrón o patrones).

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado