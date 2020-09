SAT: Qué es el Manual de Acceso a Teams del Contribuyente

Pese a la crisis sanitaria y el confinamiento social, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a los contribuyentes que continuaría realizando su fiscalización del pago de impuestos de manera profunda.

Por tal motivo haría uso de la tecnología para tal efecto; además no dejaría de realizar las entrevistas de vigilancia profunda que hace cuando necesita verificar la existencia de discrepancias fiscales por lo que emitió un Manual de Acceso a Teams del Contribuyente.

La vigilancia profunda incluye entrevistas para despejar dudas que tiene el SAT sobre los ingresos obtenidos por un contribuyente, sus gastos y lo reportado en sus declaraciones de impuestos.

A través de internet el SAT entrevista a los contribuyentes

El SAT emitio un manual para entrevistar a los contribuyentes

Para ello, el SAT emitió un Manual de Acceso a Teams del Contribuyente para darle continuidad al trabajo del personal que se encarga de la vigilancia profunda con los causantes.

Las entrevistas con contribuyentes, mediante las cuales les exhiben adeudos por diferencias entre lo declarado y lo detectado por la autoridad, es el segundo mecanismo más efectivo que deja recursos por tipo de acto de fiscalización después del correo electrónico.

A través del Manual de Acceso a Teams del Contribuyente se puede ver quién está conectado en un equipo en este momento. Todos los usuarios conectados en ese momento con el SAT tienen el círculo verde con una marca de verificación junto a su nombre.

Desde el panel de administración, en la parte de Teams, los usuarios eligen al organizador, historial de llamadas y aparecen todas las reuniones. Eliges la que proceda y te da la información y qué han hecho durante la reunión (audio, video, compartir pantalla).

Dentro de la reunión el SAT detecta en el menú a los participantes, y la lista de asistencia de los contribuyentes convocados.

TE PUEDE INTERESAR: SAT amplía una hora su horario de atención a los contribuyentes

Si se pregunta ¿Cuántas personas se pueden conectar por Microsoft teams?

Los equipos pueden crearse para ser privados, solo para los usuarios invitados. Teams can be created to be private to only invited users. Los equipos también se pueden crear de forma pública y abrir y cualquier persona dentro de la organización puede unirse hasta 10 mil miembros.