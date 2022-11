SAT: ¿Qué conceptos en transferencias bancarias no pagan impuestos?

El recibir ingresos en tus cuentas bancarias adquieres también diversas obligaciones fiscales antes el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por eso ahora ha surgido la duda respecto a que conceptos en transferencias bancarias no pagan impuestos, es por ello que en La Verdad Noticias te revelamos lo que debes saber al respecto.

Uno de los impuestos que deben pagar las personas al recibir ingresos es el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que se tributa como resultado de una actividad económica.

Es así que el salario de los trabajadores, las ganancias de los empresarios y hasta las transferencias electrónicas pueden entrar en esta categoría, por lo que no importa el concepto que lleve una transferencia bancaria, esta no estará exenta de cumplir con el fisco. Aunque hay que tener en cuenta que hay ciertos conceptos que debes evitar para no tener problemas con el SAT.

¿Qué conceptos de transferencia no pagan impuestos?

El SAT solo cobrará impuestos por transferencias mayores a 15 mil pesos

Cabe indicar que el SAT no cobra impuestos por todas las transferencias bancarias, solo en caso de que los depósitos o transferencias excedan los $15,000 al mes, el SAT obligará a las personas físicas y morales a realizar el pago del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE).

Así mismo, hay depósitos y transferencias que no tienen que pagar impuestos (aunque excedan los 15 mil al mes), esto de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta considera en su Artículo 93 que no se pagará ISR por algunos conceptos.

Las transferencias o depósitos que no pagaran impuestos son: indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedad; el pago por prestar servicios en tu trabajo durante los días de descanso; pensión por jubilación o pensiones vitalicias ni otras formas de retiro de la vida laboral.

Así mismo, quedan exentos del pago de impuestos los reembolsos de gastos médicos, funerarios, dentales o en hospitales. También aplica para los subsidios por incapacidad laboral, becas estudiantiles; las prestaciones de seguro social desde el sector público, por actividades deportivas o por prestaciones de previsión social.

¿Qué es el SAT y para qué sirve?

Se encarga de la recaudación de impuestos

De acuerdo con su página oficial, el SAT o Servicio de Administración Tributaria, es una dependencia de la Administración Pública Federal que se encarga de la recaudación, impuestos y la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

