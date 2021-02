De acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal (CFF), las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan en relación a las leyes fiscales. Lo anterior con la única limitación de que la obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal.

En ese tenor, el CFF también prevé que las declaraciones que presenten los pagadores de impuestos serán definitivas y únicamente se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones. Esto siempre que no haya comenzado el ejercicio de las facultades de comprobación.

Ilegal que el SAT niegue una devolución

Es importante señalar que dicha modificación será realizada a través de la presentación de una declaración que sustituya a la anterior, debiendo contener todos los datos que sean requeridos para la declaración aun y cuando únicamente se modifique alguno de ellos.

Bajo ese contexto, un tribunal estimó ilegal que la autoridad fiscal hiciera caso omiso considerar la declaración complementaria presentada por un contribuyente, en la que sustentó su segunda solicitud de devolución. Lo anterior se debe a que la autoridad fiscal resolvió que debía apegarse a lo resuelto mediante oficio previo en el que negó el saldo a favor por el mismo impuesto y periodo en un primer trámite.

SAT: Ilegal negar devolución sin considerar nuevos elementos del contribuyente.

Esto fue determinado por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), al resolver un juicio contencioso administrativo. De igual manera, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) retomó este criterio jurisdiccional para publicarlo a través de su portal en línea.

Al respecto, la Prodecon detalló que en el caso analizado, la autoridad fiscal pretendió equiparar tal resolución a la figura jurídica de “cosa juzgada” al no haberse controvertido ésta por el contribuyente y encontrarse firme.

No obstante, precisó que tal institución procesal solamente opera cuando existe un pronunciamiento de carácter jurisdiccional, lo que en la especie no se actualiza. Además de que la situación de hecho y de derecho sujeta a controversia en la nueva solicitud no es la misma que había en la negativa anterior.

Por tal razón, el órgano jurisdiccional consideró que la autoridad fiscal debió atender la nueva situación fiscal del contribuyente y, en su caso, hacer un análisis detallado y pormenorizado en relación a la existencia de elementos novedosos que pudieran implicar un resultado distinto, pronunciándose de fondo con respecto de la solicitud planteada.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!