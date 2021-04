SAT: Esto es lo que debes hacer para cobrar tu saldo a favor por el ISR

La fecha límite para realizar tu declaración de impuestos ante el SAT está muy cerca de terminar, y si ya lo has hecho pero no has recibido la devolución de tu saldo a favor, existen varias opciones a las que puedes recurrir para resolver el problema.

Aunque en ocasiones puede ser un problema de la dependencia, también el origen del problema podría ser debido a una actualización necesaria en tus datos, misma que te revelaremos a continuación para que estés al corriente con el SAT.

Cómo cobrar tu saldo a favor del SAT

Podrás cobrar tu saldo a favor una vez realizada tu declaración de impuestos

Uno de los principales problemas por los que pasan los contribuyentes del servicio de administración tributaria es la falta de su devolución de saldo a favor, y no es que no te lo quieran pagar, sino que el procedimiento puede detenerse debido a una falla en tu información.

Uno de los principales problemas es debido a que no has actualizado tu dirección fiscal y esto ocasiona que el pago de tu saldo no se refleje, sin embargo sólo actualizando esta información no deberías tener ningún problema referente al pago de tus impuestos y a la recepción de tu saldo a favor.

Como te informamos en La Verdad Noticias, las declaraciones de impuestos para personas físicas iniciaron desde el pasado 1 de abril, y muchas han recibido la devolución de su saldo a favor por el ISR (Impuesto sobre la renta), aunque muchos han presentado quejas por que no les ha llegado.

Qué hacer si el SAT no te paga el saldo a favor

SAT: ¿No te devolvieron tu saldo a favor? Esto es lo que debes hacer

De acuerdo a la información de la dependencia, las devoluciones del saldo a favor comenzarían a mediados del mes de abril, es decir, a partir de hoy jueves 15, pero en caso de que no te llegara, puedes solicitar un formulario para la devolución.

Las cantidades a cobrar no pueden superar los $150,000 pesos y para realizarlo necesitarás tu firma electrónica, tu RFC y tu contraseña, con las cuales podrás presentar tu declaración y solicitar la devolución de tu saldo a favor en caso de que tengas, o pagar ante el SAT.

