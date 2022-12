SAT: Este es uno de los trámites que tendrás que realizar en 2023

El fin de año está muy cerca y algunos ya están preparando su lista de propósitos para el 2023, por lo que te recomendamos no dejar fuera de ella algo que probablemente no nos guste pero que tenemos que realizar: los trámites ante el SAT.

Y es que muchos de estos trámites que tendremos que realizar, algunos que omitamos nos podrían costar una multa, uno de ellos es el cambio de domicilio fiscal.

Pero, ¿por qué motivo es tan importante el cambio de domicilio fiscal?

Hay que entender que el domicilio fiscal es el lugar donde la persona física o moral se encuentra.

Cuando te registras ante el SAT es necesario que proporciones ese dato.

Por ello, sí tu domicilio fiscal está desactualizado, serás acreedor a una multa, en base a lo establecido por el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación.

“Son acreedores a una sanción quienes señalan como domicilio fiscal para efectos del registro federal de contribuyentes, un lugar distinto del que corresponda”.

La multa por no actualizar el domicilio fiscal ante el SAT va de los 3 mil 870 pesos a los 11 mil 600 pesos. Además, si no realizas este trámite no podrás emitir facturas.

También te puede interesar: SAT: Aplicarán multas de hasta 10 mil pesos por incumplir con esta obligación

Así podrás actualizar tu domicilio fiscal

Para evitar una multa y actualizar el domicilio fiscal tendrás que hacer lo siguiente:

Entra a la página del SAT

Pulsa el botón de iniciar

Ingresa tu e.firma

Llena los campos con los datos que te solicitan

Confirma la información que proporcionaste

Envía tus datos y e.firma al SAT

Imprime el acuse de actualización de situación fiscal

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.