SAT: Declaración de impuestos

Una declaración de impuestos es un documento que se debe presentar ante el el gobierno reportando la cantidad de ingresos que ganó en un año un particular que ejerce alguna actividad empresarial.

Por lo que, la declaración anual de impuestos es un reporte obligatorio que se presenta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) detallando los ingresos, retenciones y gastos de una persona física durante un año fiscal.

La gente que recibe menos de 400 mil pesos y es empleado formal no debe presentarlo, ya que su jefe, por ley, se hará cargo de la realización del pago de impuestos ante el SAT.

Si no pagas impuestos al SAT podrías ser multado

¿Quién debe hacer declaración de impuestos?

No todos los asalariados deben hacer su declaración anual de personas físicas, sólo aquellos que se encuentren en alguno de los siguientes casos:

Que hayan percibido ingresos anuales que excedan de 400 mil pesos.

Quienes en el año hayan percibido ingresos de dos o más patrones, aún cuando no excedan de 400 mil pesos.

¿Cómo saber si soy una persona física o moral?

La persona física es para identificarte por tu nombre y la persona moral se identifican por una denominación o razón social, que normalmente es el nombre que le das a tu empresa. Una persona física tiene estado civil mientras que una moral no, ya que son un conjunto de personas.

¿Qué son las declaraciones complementarias?

Una declaración complementaria es aquella que se presenta a la Agencia Tributaria para corregir o subsanar errores u omisiones de una declaración fiscal presentada previamente y cuyo perjudicado es la Hacienda pública. Ten al día tus trimestres fiscales con el programa de contabilidad y facturación de Debitoor.

Si no cumples con la fecha límite de presentación del pago de impuestos y no presentas una extensión, prepárate para pagar una multa considerable. La omisión de presentar una sanción se aplica a cualquier impuesto que no se haya pagado a la fecha de presentación.

TE PUEDE INTERESAR: SAT podrá embargar bienes a terceros

¿Estás inscrito en el Régimen de Incorporación Fiscal #RIF? ¡Presenta tu declaración bimestral de julio y agosto!



Aquí lo puedes hacer: https://t.co/OJPiahil2T pic.twitter.com/kXF3fgYyBT — SATMX (@SATMX) September 25, 2020

La multa que cobra el SAT es del 5 por ciento por cada mes o mes parcial en que tu declaración de impuestos llega tardea la dependencia fiscalizadora.