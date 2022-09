SAT: ¿Debo pagar impuestos si tengo criptomonedas?

Las criptomonedas han cobrado mucha popularidad en los últimos años, sobre todo después de la pandemia por Covid-19. Es por eso que muchos mexicanos se preguntan si tienen que pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por poseer alguna criptodivisa.

Sabemos que el SAT es una instancia gubernamental encargada de manejar la política fiscal del país y dentro de sus labores se encuentra la de el cobro de impuestos a razón de las ganancias derivadas de algunas inversiones en México.

Si las criptomonedas se consideran activos de valor, esto supone que son objeto de fiscalización y pago de impuestos ante el SAT, pero ¿es esto correcto? En Heraldo Binario te diremos todo al respecto de este tema, para que puedas despejar cualquiera de tus dudas sobre el SAT y las criptomonedas.

¿Le debo pagar impuestos al SAT si tengo criptomonedas?

Antes que todo, hay que hacer mención sobre el hecho de que las criptomonedas en México aún no se encuentran reguladas por ninguna instancia gubernamental. De hecho el Banco de México no las reconoce como divisa y no respalda su uso en ninguna transacción. Sin embargo, las personas sí pueden operar con criptomonedas pero bajo su propio riesgo.

Es entonces que el SAT sí hace mención de ellas como un activo de valor digital para hacer cualquier tipo de transacción de compra o venta de productos y por ello sí son objeto de fiscalización. Principalmente por el riesgo latente de lavado de dinero al que se atiene cualquier otro objeto de valor (cómo las pinturas y el arte por ejemplo).

Respecto a si deberás o no pagar impuestos en caso de que tengas criptomonedas, se establece lo siguientes: “La Ley considera como sujetos obligados para registrar su actividad con activos virtuales a todas las personas distintas a instituciones financieras, que provean plataformas para realizar intercambio de activos virtuales, así como a las facilitadoras de wallets y sitios de compraventa de activos virtuales (casas de venta, cajeros de dichos activos y plataformas digitales), por tal motivo, y derivado de su operación, serán supervisadas por el SAT.”

En este caso, deberás quedarte tranquilo, ya que a menos que tengas un negocio de compra-venta de criptomonedas o hagas venta de las mismas y obtengas una ganancia, sí deberás reportar este ingreso en el SAT, en caso contrario; la dependencia no cobra impuestos por tener criptomonedas en tu wallet, sino hasta el momento en que los vendas.