SAT: ¿Cuántas transferencias se pueden hacer en un día?

En México, existe un monto máximo mensual de los depósitos que se pueden realizar o recibir en las cuentas bancarias y en caso de superarlo, podrían ser investigados por el SAT. Entonces, ¿cuántas transferencias se pueden hacer en un día?, en La Verdad Noticias te traemos los detalles.

Si bien, el reportar estos depósitos no se trasladará directamente al pago de un impuesto, porque serán las mismas financieras quienes sean responsables de gravar el IDE (Impuesto Sobre Depósito en Efectivo). Corres el riesgo de ser auditado por el SAT para aclarar la procedencia lícita de los recursos.

Dentro de estos depósitos se incluye todo dinero que se abonó en efectivo a ventanilla o cajero automático, los cheques de caja y aquellos que determine el SAT, además, no solo son las cuentas de banco, también aquellas cuentas de depósito emitido por fintech, Sofipos y Socaps.

¿Cuánto dinero puedo depositar o recibir en 2022?

De acuerdo a la Ley del ISR (Impuesto Sobre la Renta), para el 2022, el monto máximo para depositar o recibir dinero en efectivo a cuentas bancarias es de 15 mil pesos mensuales, pues al superar este monto, las instituciones financieras deben de reportar al SAT estas operaciones.

No obstante, esto no quiere decir que todo el dinero que recibas será reportado al SAT, pues las transferencias electrónicas vía SPEI o TEF no se consideran como depósitos en efectivo, lo que significa que puedes recibir o depositar más de 15 mil pesos a otras cuentas sin tener que notificar a las autoridades.

¿Qué pasa si hago muchas transferencias bancarias?

Si eres de las personas físicas o morales que realizan transferencias entre cuentas bancarias propias evita que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los considere como ingresos, ya que podrías adquirir problemas fiscales posteriores con Hacienda. Si bien, no existe un límite para realizar transferencias, lo cierto es que cada banco establece un monto máximo para transferir a otras cuentas.

¿Por qué no debes hacer transferencias bancarias entre cuentas propias?

Un tribunal federal de justicia administrativa aprobó en 2012 que los contribuyentes tienen la responsabilidad de explicar al SAT que realizó transferencias entre sus cuentas bancarias propias y que no se trata de algún otro depósito que incrementa sus ingresos.

De acuerdo con el artículo 59 fracción III del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente en sus estados de cuenta bancarios está obligado a llevar un registro y una contabilidad entre los ingresos que declaras y los depósitos que recibes.

Conceptos que debes evitar al hacer transferencias

Evita poner frases que remitan a bromas.

No uses nombres raros o falsos.

No uses palabras como ‘armas’ o ‘drogas’, ya que te puedes meter en serios problemas. El uso de inteligencia artificial rastrea anomalías involucradas con delitos y una broma de esta naturaleza puede salirte bastante cara, porque el SAT lo relaciona de inmediato con actividades ilícitas.

Ahora que conoces cuántas transferencias se pueden hacer en un día, no olvides justificar el concepto a fin de evitar multas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

