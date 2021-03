SAT: Conoce qué son las cartas de invitación y cómo te ayudan con tus impuestos

Durante el mes de marzo y abril es la temporada de la declaración anual de impuestos ante el SAT, tanto para personas físicas como para personal morales, las cuales también tienen algunos beneficios para los contribuyentes.

Uno de estos son las cartas de invitación, las cuales podrían parecer bastante serias o problemáticas, pero tienen muchas ventajas para los usuarios, y en La Verdad Noticias te hablaremos de los puntos más importantes de estas invitaciones.

¿Qué son las cartas de invitación del SAT?

Estas cartas solo te notifican sobre irregularidades en tu estado

El servicio de administración tributaria envía las cartas de invitación a los contribuyentes, las cuales solicitan de manera voluntaria acciones, como cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones físicas del año.

Cabe mencionar que las cartas de invitación no son una forma sutil de ordenar realizar el pago, ya que de acuerdo al SAT, son enviadas con un carácter amigable y tienen como único propósito informar al contribuyente sobre irregularidades en sus pagos.

Con esta información el contribuyente está informado de posibles adeudos y así evitar que se tomen acciones legales por parte del servicio de administración tributaria, ya que con las cartas de invitación, este proceso se facilita.

Cartas de invitación del SAT: ¿se deben responder?

No estás obligado a responder, pero si a arreglar tu situación

Aunque no tienen ninguna consecuencia, lo más recomendable es que envíes una respuesta a la carta de invitación, de esta manera el SAT sabrá que estás enterado de tu situación actual, y con esto ponerte al corriente con deudas o irregularidades.

Asimismo, no existe sanción alguna por no responder a la carta, ya que mientras mantengas en orden tu situación como contribuyente, esto no te traerá más complicaciones, y solo recibirás una nueva carta de invitación si se presentan nuevas situaciones.

