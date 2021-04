En caso de haber realizado tu declaración anual de impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) obteniendo un saldo a favor y pediste la devolución de esta cifra, pero no la otorgaron porque presentas el mensaje “Contribuyente no localizado”, es probable que hayas cometido un error a la hora de llevar a cabo el registro.

Tampoco hay que alarmarse porque esta leyenda aparezca, pues es bastante común que a una gran mayoría de contribuyentes se les impida realizar algún proceso por este motivo. Este dato está relacionado con el domicilio fiscal de la persona solicitante, por lo que a veces escapa de la vista.

¿Por qué aparece el mensaje de "contribuyente no localizado"?

La Verdad Noticias te informa que el SAT aplica el artículo 22 del CFF 2021 para evitar otorgar la devolución automática de impuestos, el cual señala:

“Se tendrá por no presentada la solicitud de devolución, en aquellos casos en los que el contribuyente, o bien, el domicilio manifestado por éste, se encuentren como no localizados ante el Registro Federal de Contribuyentes. Cuando se tenga por no presentada la solicitud, la misma no se considerará como gestión de cobro que interrumpa la prescripción de la obligación de devolver”.

SAT: ¿Cómo puedo solucionar el mensaje de "contribuyente no localizado"?

Una vasta cantidad de contribuyentes desconocen la situación de su domicilio fiscal, pero existe una forma de saber si éste se encuentra registrado o “no localizado”, paso fundamental para continuar con la solicitud del saldo a favor o para otros trámites.

La forma de efectuar la verificación es muy sencilla, sólo sigue estos pasos:

Ingresar a la página del SAT

Colocar con tu RFC y contraseña

Selecciona la opción de “Servicios por Internet”.

Selecciona del menú la opción de “Servicios o solicitudes”

Accede del siguiente menú la opción de “Solicitud”.

Elige en Trámite la opción “Verificación de domicilio”.

Llena los datos solicitados por el formulario electrónico.

Confirma tu información y da clic en el botón “enviar”.

Genera y conserva el acuse de recepción.

Espera la visita del notificador que realizará la verificación de tu domicilio.

Así, podrás obtener la revisión de tu domicilio y la posterior actualización. Para confirmar que se el cambio fue realizado, únicamente debes ingresar a tus datos personales y observar que en la parte de “Estatus Contribuyente en domicilio” se lea “localizado”. Y listo, ya quedó actualizado.

