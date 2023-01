SAT: ¿Cómo obtener mi Constancia de Situación Fiscal sin cita?

Seguramente llevas varios días o incluso semanas intentando sacar una cita en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para conseguir tu Constancia de Situación Fiscal sin éxito, ¡no te preocupes!, no eres el único y afortunadamente ya se puso a disposición de las empresas una facilidad para que puedan solicitar “por única ocasión” a la autoridad fiscal a través de su portal, la información necesaria de sus empleados.

La facilidad que otorga el SAT entró en vigor a partir del primero de enero de este año en la Miscelánea Fiscal, con lo que el SAT evitará que los empleados tengan que ir por su Constancia de Situación Fiscal a sus oficinas.

Por ello, explicaron a los miembros del Consejo Coordinador Empresarial cómo podrán las empresas solicitar al órgano recaudador dicha información a través de su portal.

¿Cómo podrán solicitar las empresas los datos de los empleados al SAT?

Los patrones deben ingresar al portal sat.gob.mx, y en el menú superior derecho, en donde aparece la figura de un sobre dar clic en contacto y entrar a la sección de asistencia por Internet e ingresar a la opción Portal, Persona, Mi portal.

Se registran con RFC, contraseña e iniciar sesión.

Luego deben seleccionar Servicios por Internet/Servicio o Solicitudes/Solicitud.

Posteriormente tienen que completar un formulario de la solicitud para lo cual deben seleccionar el trámite “SOLICITUD DATOS TRABAJADORES”. Deben adjuntar el listado de los trabajadores con el total de los RFC a validar en archivo de texto plano (.txt) comprimido en .ZIP y dar clic en Enviar.

El sistema les proporcionará un acuse de recepción con el folio con el que podrán consultar la respuesta posteriormente.

Para consultar la respuesta deben ingresar en Portal, personal Mi portal, iniciar sesión, capturar el número de folio de su solicitud en la opción de consulta y dar clic en buscar.

La respuesta a la solicitud se entregará en los siguientes 10 días hábiles

Es importante tomar en cuenta que se debe seleccionar el folio y revisar las notas y anexos.

Es importante tomar en cuenta que se debe seleccionar el folio y revisar las notas y anexos, dar clic en el icono del “clip” y descargar el archivo con los datos del RFC.

Es importante que los patrones hayan emitido un CFDI, al menos una vez en el último año, por los conceptos de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado (Título IV, Capítulo I de la Ley del ISR).

Sí tu empresa aún no lo hace, compartirle esta información sería una excelente idea para que no se agobien más por este trámite y sobre todo para que no tengas repercusiones laborales.

