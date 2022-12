SAT 2023: Trámites que debes hacer antes de enero para evitar multas

El año está por iniciar y uno de los trámites que no puedes dejar pasar son los pendientes con el Servicio de Administración Tributaria, es por ello que en esta ocasión en La Verdad Noticias te traemos los detalles de que lo debes hacer ante el SAT en 2023.

Si quieres iniciar el 2023 con el pie derecho y evitar sanciones o multas económicas por parte del servicio tributario, hay un trámite que debes tomar en cuenta: el cambio de domicilio fiscal.

De acuerdo con el SAT, es necesario que los contribuyentes actualicen sus datos e información antes de que finalice el 2022. Pero, ¿cuál es la importancia? Te contamos a continuación.

¿Qué pasa si no cambio mi domicilio en el SAT 2023?

Lo primero que debes saber es que el domicilio fiscal es el lugar donde la persona física o moral se encuentra. Cuando te registras ante el SAT es necesario que proporciones ese dato.

Ahora bien, si tu domicilio fiscal está desactualizado serás acreedor a una multa, así se establece en el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación: “Son acreedores a una sanción quienes señalan como domicilio fiscal para efectos del registro federal de contribuyentes, un lugar distinto del que corresponda”, indica el artículo 79”.

La multa por no actualizar el domicilio fiscal va de los 3 mil 870 pesos a los 11 mil 600 pesos. Por otro lado, si no realizas este trámite no podrás emitir facturas.

¿Cómo puedo cambiar mi domicilio fiscal en el SAT?

Actualizar el domicilio fiscal es un trámite completamente gratuito y se puede realizar en línea a través de la página oficial del Servicio de Administración Tributaria; solo debes seguir estos pasos:

Entra a la página del SAT

Da clic el botón de iniciar

Ingresa tu e.firma

Llena los campos con los datos que te solicitan

Confirma la información que proporcionaste

Envía tus datos y e.firma al SAT

Imprime el acuse de actualización de situación fiscal

Te puede interesar: SAT: ¿Cuántas transferencias se pueden hacer en un día?

Cancelar facturas electrónicas que pertenecen a ejercicios fiscales anteriores es otro de los procedimientos que llegarán a su fin, por lo que es momento de darse el tiempo de completar los trámites ante el SAT antes de que inicie el 2023.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!