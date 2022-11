Rezan a Dios por ventas de nochebuena, perdieron 32% en pandemia | Óscar Reyes

“Tengo mucha fe de que mi planta se va a vender”, afirmó el señor Alejandro Ramírez, productor de Nochebuena, quien desde hace unos días puso a la venta su producción como parte de la época navideña.

Ubicado en la zona chinampera de San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilco, los productores se vieron afectados por la pandemia Covid-19 que comenzó en 2020 y se ha extendido hasta este 2022 y es que han registrado pérdidas que llegan a 32.5%.

Tan solo el señor Alejandro, cuenta a La Verdad Noticias, que en 2021 se le quedaron mil 300 plantas de Nochebuena que no pudo vender por la falta de clientes.

“Cada año yo produzco alrededor de 4 mil piezas de Nochebuena y desde que empezó la pandemia se me fue quedando la Nochebuena; prácticamente no vendía todo. Espero que este año si se me acabe todo porque la verdad, este es mi sustento, de aquí como, de aquí se mantiene mi familia”, platicó a La Verdad Noticias.

Ya con las medidas levantadas como el uso de cubrebocas en espacios abiertos, poco a poco más personas se suman a visitar los invernaderos de Xochimilco, lo que ayudaría a la reactivación de la economía local.

Mayoristas, enemigo de los productores

Foto: Óscar Reyes

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), se espera una derrama económica de 500 millones de pesos tras la producción de 3 millones 700 mil Nochebuenas.

Sin embargo, hay un enemigo común para los productores y son los mayoristas, pues suelen comprar en grandes cantidades y pagarlo a costos muy bajos.

El señor Alejandro explicó a La Verdad Noticias que la Nochebuena que produce tiene un costo de 100 a 120 pesos, dependiendo el tamaño, pero las empresas quieren pagar las plantas en 60 pesos.

“Se planta desde el mes de marzo o abril y se está sacando principios de noviembre; prácticamente son ocho meses y para que venga una empresa y me pongan el precio, ¡ora sí que la verdad no! Tengo que ver mis ganancias y lo que invertí”, aseveró.

En ese sentido, considera que los mejores clientes son los turistas de otras alcaldías de la Ciudad de México o de otros estados, los cuales compran hasta seis plantas o más.

“Se llevan de cuatro, de seis, hay personas que económicamente están bien y se llevan de 20, 30 hay personas que se llevan hasta de 60 y 70 o de cinco, e tres, de dos, dependiendo económicamente como estén ellos”, afirmó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!