Reyes Magos dejarán este 2020 una derrama superior a los 17 mil mdp en México

Los Reyes Magos dejarán en México este 2020 una derrama económica superior a los 17 mil millones de pesos. Como cada año los pequeños del hogar esperan con ansias la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar con juguete en mano.

Día de Reyes traerá al país una derrama económica la cual se estima pueda superar los 17 mil 550 millones

De manera que este año 2020, se prevé que el Día de Reyes traerá al país una derrama económica la cual se estima pueda superar los 17 mil 550 millones de pesos, esto lo indicó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Cabe mencionar que de ser acertada esta cifra, esto representaría en México un incremento de 2.8 por ciento en comparación con el pasado año 2019.

Mediante un comunicado la Concanaco Servytur, el cual es dirigido por José Manuel López Campos, aseveró que para el comercio esta época es muy esperada debido a que son precisamente los juguetes, los productos de mayor demanda en México.

Se recomienda comprar los juguetes en comercios establecidos

El segundo lugar de los artículos preferidos para regalar en estas fechas, son los electrónicos, siendo los videojuegos los reyes de las ventas, para seguir con las tabletas, los celulares, las consolas electrónicas, las laptops,sin dejar fuera a la ya tradicional Rosca de Reyes, los dulces, el calzado y la ropa. Tan solo en el 2019, se logró un monto de 17 mil 70 millones de pesos por las ventas del Día de Reyes.

RECOMENDACIONES DÍA DE REYES

La Concanaco lanzó varias recomendaciones a los consumidores al comprar los juguetes y regalos para el Día de Reyes, siendo la principal que realicen sus compras en comercios formalmente establecidos, pues ello les permitirá encontrar la calidad y garantía.

Señaló que de hacer las compras en el comercio informal podría llegar a tener riesgos no solo para los compradores sino a los niños, al no conocer la procedencia de dichos juguetes, al no estar regulados por las normas mexicanas que se exigen al comercio establecido.

