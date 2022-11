¡Reto de ahorro de 10 semanas! Los primeros $3 mil de tu alcancía

En La Verdad Noticias sabemos lo complicado que puede llegar a ser ahorrar dinero, sobre todo cuando tenemos cuentas que pagar, en otras ocasiones, queremos impulsivamente solicitar un préstamo para solucionar nuestros problemas con dinero pero terminamos con una deuda más grande.

Es por eso que en esta ocasión te traemos un interesante y realista reto en el que en tan solo 10 semanas tendrás $3 mil pesos mexicanos, ¿Estás dispuesto a aceptarlo? ¡Comenzamos!

¿Cómo es este reto de ahorro?

El primer y más importante paso que debemos de dar si queremos ahorrar dinero es el primero, es decir, no planees qué es lo que harás con tus 3 mil pesos porque simplemente no los tienes. Si empiezas a hacer planes con dinero que no posees, únicamente lograrás estresarse y querer abandonar tu reto de ahorro.

Para este reto, únicamente tendrás que ahorrar, como su nombre lo indica, semana tras semana hasta que llegues a la número 10, pero… ¿Cuánto debo de ahorrar? ¿Siempre lo mismo?

¡No! Lo mejor de este reto es que cada semana ahorrarás una cantidad diferente y lo podrás comenzar únicamente con $100, posteriormente únicamente tendrás que ir ahorrando 50 más cada semana, pero para que se te facilite más, te desglosaremos cuánto es lo que debes de ahorrar semana tras semana

Ahora sí, ahorra 3 mil pesos en 10 semanas

La estructura para ahorrar 3 mil pesos en 10 semanas es la siguiente.

Semana / Aporte / Cantidad ahorrada:

$100 / $100 $150 / $250 $200 / $450 $250 / $700 $300 / $1,000 $350 / $1,350 $400 / $1,750 $450 $2,200 $500 / $2,700 $300 / $3,000

¿Ves como es fácil y accesible? Si vas a realizar este reto de ahorro, asegúrate de no tocar ni un solo centavo de tu alcancía mientras lo estás llevando a cabo para no entorpecer la meta, una vez que ya tengas tu dinero íntegro y completo, podrás gastarlo en lo que quieras

