Restaurantes al borde de la quiebra por no poder pagar altos precios de energía eléctrica

Cansados de los altos cobros de energía eléctrica y artos de quienes encabezan la Comisión Federal de Electricidad y Regulación de Energía los restauranteros se manifiestan y exigen que le pongan una solución inmediata a esta problemática o irán a la quiebra los restaurantes.

La líder de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac-Yucatán), Alejandra Pacheco Montero declaró que “nos dan atole con el dedo, al afirmar que sus cobros no están mal calculados, por lo que exigimos una solución inmediata”.

Alejandra Pacheco, presidenta de la Canirac Yucatán, quien estuvo acompañada por 25 restauranteros.

Los empresarios son los chivos expiatorios en cada gobierno, porque la carga fiscal y económica es siempre para ello, esto por ser los principales generadores de empleo y que sostienen la economía local.

Acompañada de poco más de 25 empresarios restaurantes, Pacheco Montero indicó que van a llegar hasta las últimas consecuencias, “no vamos a permitir que estos cobros dejen sin sustento a miles de familias en Yucatán y que los políticos se llenen de beneficios”.

“El gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ha sido un error histórico para el país, la reforma energética ha sido un total engaño, el cual ha quedado de manifiesto con el incremento de los energéticos como la gasolina, el gas LP y ahora la energía eléctrica”, dijo.

Alejandra Pacheco señaló que el 90 por ciento de sus representados son medianos y pequeños empresarios, por lo que un cobro de 5 mil o 10 mil pesos por la energía eléctrica, “los están matando y no podemos permitir eso. Todos estamos siendo perjudicados, todos ya tienen la soga al cuello y esto no puede seguir sucediendo”.

De enero a la fecha aumentó un 90% el cobro de energía eléctrica.

Los diálogos con las respectivas autoridades no han hecho resultada, por lo que ahora se preparan asesorándose jurídicamente ya que las quejas a Prpfeco solo llevaron a algunas multas pero no se va más allá, dijo, por lo que se van a amparar a nivel nacional e incluso se podrían dar apagones a ciertas horas como protesta.

La Comisión Reguladora de Energía, es la única capaz de revertir la situación, “también pedimos la homologación de los precios para Yucatán a nivel nacional y por eso queremos pedirle al Gobierno estatal que meta las manos y velen por los empresarios yucatecos”.

“Nosotros conformamos cerca de 60 mil familias yucatecas que pueden quedar desamparadas en algún momento y no queremos llegar a los despidos”, dijo.

La negativa de no bajar los precios de la luz daña enormemente a los empresarios y familias.

La presidenta de la Canirac recalcó que son todas las empresas están viviendo una situación alarmante, por lo que no solo están representando a sus miembros sino a todos los empresarios, que están padeciendo los altos costos de la luz.

A nivel nacional se ha tratado de mediar la situación, crear acuerdo, pero no tenemos una respuesta, la Concanaco ha hecho una gran labor pero hasta el momento no hemos tenido respuesta y como tenemos que seguir trabajando y los recibos de luz no dejan de llegar, es lo que hace apremiante la solución.

El empresario Luis García, de grupo Trotters, indicó que tienen una cadena de seis resultantes, que le da trabajo a más de 50 personas, indicó que el aumento de la luz les llegó a más del 100 por ciento en cada uno de sus locales.

“No queremos despedir gente ni aumentar precios, porque sería un suicido, pero esto si es un robo, por eso que soluciones”.

Natalia Rosiñol, del restaurante Pilgrin comentó que le da empleo a 16 familias, “mi restaurante es pequeño pero de pagar 12 mil pesos de luz, el último fue de 27 mil pesos, por lo que si se están viendo amenazados, porque solo están trabajando para pagar la renta y la luz, mis proveedores se han visto afectados”.

_Verónica Camacho