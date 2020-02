Restaurante empiezan a ‘sacarle jugo’ al 14 de febrero lanzando creativas promociones

Hay quienes se encuentran decepcionados en el amor es por eso que buscarán un lugar para estar aislado para este 14 de febrero, sin embargo, la mercadotecnia hace de las suyas, es por eso que un negocio de comida rápida pensó en aquellos decepcionados e implementó una oferta que consiste en intercambiar una fotografía de tu ex pareja y recibirás una hamburguesa de regalo.

Efectivamente, fue una grandiosa idea de una de las cadenas más importantes de hamburguesas en el mundo, Burger King, pues parece tener el remedio perfecto para eso, ya que acaba de lanzar una promoción que te permitirá cambiar todas las fotos de tu ex por deliciosas hamburguesas. Algo que se ha vuelto una tendencia en redes sociales ante semejante noticia.

Fotos de exnovios

La temática consiste en ir a alguna de las sucursales que mantenga la mega promoción con el cartel que diga “Breakup boxes' por este 14 de febrero, por lo que tendrás que depositar ahí la foto de tu ex persona favorita y recibirás una hamburguesa con todo como recompensa, la respuesta ha sido perfecta ya que varias personas llegan por su regalito.

Pero si el problema con tu ex amor estuvo muy feo y no guardaste nada y solo remordimiento, no te preocupes, pues el negocio de comida rápida también estará recibiendo cartas, peluches o cualquier otro regalo que tuviste sobre su ex aventura.

La cadena de hamburguesas mundial

Pero te tenemos malas noticias, ya que las únicas ciudades que están manejando las promociones se encuentran es Estados Unidos y en sus sucursales de Nueva York, Los Ángeles, Boston y San Francisco. La fecha vence en las primeras horas del 15 de febrero.

Pero esperamos que conforme se acerque la fecha, más y más empresas como estas se sume a esta promoción que promete curar nuestros corazones rotos.

