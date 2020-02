Remesas alcanzaron nueva cifra histórica al cierre del 2019 anuncia Banxico

Las remesas alcanzaron una nueva cifra histórica al cierre del 2019 anunció Banxico, al señalar que hubo una suma de 36 mil 48 millones de dólares de envío de remesas a familiares, cantidad que ha representado el crecimiento de 7.04 por ciento.

El 99 por ciento de los envíos fueron realizados por transferencia electrónica

Además con lo anterior, este ha sido uno de los mayores montos alcanzados desde que existe un registro y su mayor monto alcanzado desde que se tiene registro, publicó el de Banco de México (Banxico).

Tan solo durante el pasado mes de diciembre del 2019, las remesas que ingresaron a México alcanzó los 3 mil 83 millones de dólares, haciéndose una de las principales fuentes de divisas en México.

Los recursos mencionados anteriormente superaron los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) los cuales se estiman en unos 35 mil millones de dólares, en tanto los 26 mil millones de dólares fueron en exportaciones petroleras, incluso se encuentran encima de lo que es captado por actividades turísticas, las cuales acumularon hasta el mes de noviembre una cantidad cercana a los 2 mil millones de dólares.

Cabe mencionar que tan solo se encuentran por debajo de las exportaciones automotrices, las cuales llegaron a sumar casi los 150 mil millones.

“Las remesas presentan un crecimiento sostenido desde 2013, y se explica por la recuperación de la economía de Estados Unidos, que se reflejó en el empleo de los trabajadores migrantes, aumentando la remuneración media y con ello la masa salarial” indicó el gerente de estadísticas económicas de remesas de América Latina y el Caribe del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), Jesús Cervantes.

Se detalló que otro factor que influyó en el 2019, habría sido “la depreciación del peso frente a la moneda estadounidense y (que) no se vio reflejado en la inflación, eso incentivó aumentar más los envíos que no estaba presente durante los años previos,” algo que no se presentó en años anteriores.

El Banco Central, señaló que en el mes de diciembre las remesas familiares fueron realizadas en en 99 por ciento vía transferencia electrónica, las cuales se ubicaron en 35 mil 508 millones de dólares, representando esta cantidad un 7.9 por ciento.

