Reglas del outsourcing que ya están vigentes, pese a prórroga

La reforma de subcontratación entró en vigor desde el pasado 24 de abril (al menos en la parte laboral) y aunque las modificaciones al marco legal establecieron plazos de transición que fueron extendidos por el congreso para que las empresas se regularicen, existen algunas reglas del outsourcing que están vigentes y no cambiaron pese a la prórroga.

Para empezar hay que indicar que lo relacionado a la subcontratación laboral es un tema que ya está vigente y no tuvo alteraciones por la extensión del periodo de transición, es así que desde abril esta figura está prohibida, por lo que las empresas no pueden firmar contratos por este servicio.

Se reveló a La Verdad Noticias que la nueva reforma prohibió el outsourcing basado en suministro de personal, además estableció nuevos criterios para la prestación de servicios especializados, entre los que se encuentran la inscripción al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse). Es así que aunque la subcontratación presentaba ventajas y desventajas para la empresa y para el trabajador, ahora está prohibido.

La nueva reforma prohibió la subcontratación

La reforma laboral prohibió la subcontratación de personal

Sofía Gómez Bautista, responsable del Área Laboral de Creel Abogados, indicó: “No hay vuelta de hoja respecto a la prohibición de subcontratación de personal. Eso no va a cambiar y, en ese sentido, las personas no son objeto de comercio y no las puedes poner a disposición en beneficio de otra empresa si no se trata de un servicio u obra especializada”.

La especialista indicó que las compañías no pueden subcontratar servicios u obras que formen parte de su objeto social y actividad económica, esta regla está vigente desde abril.

Cabe indicar que la extensión de plazos tampoco modificó las sanciones por incumplimento, de tal forma que la reforma estableció para quien incurra en tercerización ilegal la multa más alta de la historia en la Ley Federal del Trabajo (LFT), con un monto que va de los 179,240 a los 4 millones 481,000 de pesos.

“Tampoco cambiarán las multas o infracciones por incumplimiento a la legislación laboral, pero en materia fiscal la gran sanción es que no se podrá acreditar o deducir el pago de los servicios que no estén inscritos en el Repse”, comentó Sofía Gómez.

Una nueva regla que tampoco se modificará en la inscripción al Repse. El registro es una regla con la que deberán cumplir las empresas para poder ofrecer sus servicios especializados.

¿Qué hace un outsourcing?

Desde abril la subcontratación está prohibida

La subcontratación, también conocida como “outsourcing” es la práctica comercial de contratar a un tercero fuera de la empresa para que realice servicios y cree bienes que tradicionalmente los propios empleados y personal de la empresa realizaban internamente. La subcontratación es una práctica que suelen realizar las empresas como medida de reducción de costes.

