¿Recibiste tu primera tarjeta de crédito? Debes de saber ésto

Las tarjetas de crédito son una excelente herramienta para que los mexicanos puedan adquirir productos o salirse de apuros en económicos que no creyeron tener.

Pero por sobre todo, tener una a tu nombre y usarla responsablemente, te ayudará a construir tu historial crediticio que posteriormente te permitirá acceder a préstamos, créditos hipotecarios, entre otros.

¿Qué debo de saber sobre las tarjetas de crédito?

A continuación te presentaremos los conceptos que debes de tomar en cuanto al momento de empezar a utilizar tu primera tarjeta de crédito.

Fecha de corte

Como podrás imaginarte, esta no es más que la fecha en la que el banco cerrará tu cuenta del mes, ésto quiere decir que sabrás cuál es el saldo de todas las compras que realizaste durante tu primer periodo, mismas que deberás de pagar durante tu primera compra.

Fecha de pago

Posterior al corte de caja, los bancos suelen darle a sus clientes 20 días para que puedan comenzar a pagar sus deudas, en otras palabras, el día de tu fecha de pago será el momento en el que pagarás todas las deudas que hayas adquirido durante el mes.

Pago mínimo

Aquí es donde los primerizos comienzan a tener problemas financieros. El pago mínimo, como su nombre lo indica, es la cantidad mínima que el banco te recomienda pagar en caso de que no puedas completar el pago del monto total de tu deuda.

Ten en cuenta que si pagas únicamente tu pago mínimo, las instituciones financieras podrían empezar a cobrarte intereses, es por eso que el pago mínimo es recomendable para casos de urgencia.

Pago total

El pago total es nada más y nada menos que el pago por la cantidad total que gastaste durante el mes antes de tu corte de caja y es el pago más recomendable de hacer, es decir que si durante el mes gastaste $2,000, debes de pagar esos $2,000.

Razón por la que a pesar de tener un límite de crédito amplio, no deberías de comprar productos o pagar servicios que no podrías pagar con tu propio dinero en un mes normal, claro, salvo que difieras tu compra a meses sin intereses o estés consciente de que si no pagas todo, empezarás a pagar intereses.

¿Cuáles son los 3 tipos de tarjetas de crédito?

La Verdad Noticias te informa que, dependiendo del emisor, en México existen 3 tarjetas de crédito diferentes, las cuales son: Visa, MasterCard y American Express.

