Quintana Roo reestructura su deuda pública

Cozumel muestra balance superavitario

HR Ratings revisó al alza la calificación de “HR BB” a “HR BB+” al municipio de Cozumel, Quintana Roo, y la perspectiva fue modificada de Positiva a Estable, debido al comportamiento registrado en el balance de la entidad, lo cual mantuvo un nivel de endeudamiento en línea con lo proyectado anteriormente en la perspectiva Positiva.

De acuerdo con la agencia , esta calificación, en escala local, significa que el Municipio ofrece insuficiente seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene alto riesgo crediticio. El signo “+” otorga una posición de fortaleza relativa dentro del mismo rango de calificación.

El balance primario ajustado reportó un superávit equivalente a 5.9% de los ingresos totales al cierre del año pasado, cabe mencionar que en la revisión anterior se esperaba un superávit de 3.1%, donde destaca un elevado nivel de inversión pública.

El municipio reportó el 2017 un gasto total 3.5% inferior al estimado, trayendo consigo una mayor liquidez comparada a las expectativas previas.

Solidaridad disminuye su deuda

HR Ratings mantuvo una perspectiva Estable para el municipio de Solidaridad, Quintana Roo y revisó al alza la calificación de “HR BBB-” a “HR BBB+”, debido a su buen comportamiento fiscal durante los últimos ejercicios.

El municipio reflejó una importante disminución de sus principales métricas de endeudamiento.

“La deuda neta a Ingresos de Libre Disposición disminuyó de 41.6% en el 2016 a 33.9% para el 2017, mientras que HR Ratings esperaba para la métrica anterior un nivel de 42.4 por ciento. Sumado a lo anterior, las OFsC a ILD disminuyeron de 36.9% en el 2016 a 28.1% en el 2017”, explica HR Ratings.

La deuda total fue de 719.6 millones de pesos al cierre del 2017, correspondiente al único crédito bancario estructurado a largo plazo con el que cuenta el municipio con Bansí, por 517 millones de pesos, así como al pago de proveedores, contratistas y accesorios financieros.

Por su parte, el estado de Quintana Roo ha iniciado el proceso de la reestructuración de la deuda, de acuerdo con un informe de la consultora internacional Fitch Ratings.

“En mayo de 2018 la entidad solicitó a sus acreedores bancarios actuales reformular algunas condiciones de sus créditos con el objeto de mejorar el perfil de la deuda pública. El proceso de reestructura está apegado a la Ley de Disciplina Financiera (LDF) y se concretará a través de convenios modificatorios”, se lee en el documento.

Se detalló que esta reestructuración no necesita pasar por el Congreso debido a que las condiciones fundamentales de los créditos no sufrirán modificación alguna.

“Es importante mencionar que debido a que los financiamientos mantendrán el mismo plazo de vencimiento y perfil de amortización, y no hay un incremento del saldo insoluto, no es necesario solicitar un decreto de autorización. Asimismo, Fitch considera que las modificaciones que se realicen no influirán negativamente en las calificaciones actuales de los créditos”, dice el informe.

Fitch Ratings describe la situación del estado como endeble, pese a las mejoras que ha tenido.

“La principal limitante de la calificación de Quintana Roo es su nivel elevado de endeudamiento y, en consecuencia, un servicio de deuda alto que presiona considerablemente los indicadores de sostenibilidad en el pago del servicio de deuda y restringe la inversión realizada con ingresos fiscales ordinarios (IFOs o ingresos de libre disposición). Además, la posición de liquidez del Estado es débil con respecto al monto de pasivo de corto plazo”.