Quiero una casa ¿Cómo tramitar mi crédito Fovissste sin sorteo?

¿Cómo tramitar mi crédito Fovissste sin sorteo? es una de las preguntas más frecuentes al momento de querer adquirir una vivienda, entonces ¿cómo se puede lograr?. En La Verdad Noticias te damos una ayuda al respecto.

Para comenzar se debe tener en cuenta que los tipos de créditos que el Fovissste ofrece son el Tradicional, Pensionados, Aliados Plus y Respaldos, pero cómo en esta ocasión nos enfocaremos en ¿Cómo tramitar mi crédito Fovissste sin sorteo? hablaremos del crédito tradicional.

En el caso del Crédito Tradicional del Fovissste se da a los trabajadores públicos activos y puede servir para adquirir o ampliar su vivienda, este es un préstamo que viene del sueldo base mensual más el saldo de la subcuenta del SAR.

Uno de los objetivos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) es poder acceder a créditos para que las familias puedan mejorar su calidad de vida. Entonces ¿quiénes pueden acceder?

¿Cómo tramitar mi crédito Fovissste sin sorteo? ¿puedo acceder?

Es necesario cumplir con algunos requisitos para acceder al Crédito Tradicional.

Antes de dar respuesta a ¿Cómo tramitar mi crédito Fovissste sin sorteo? Lo primero que se debe saber es si puedes acceder a los créditos y para ello se debe cumplir con algunos requisitos como por ejemplo ser empleado público activo, así como haber hecho aportaciones al Fovissste por lo menos en 9 bimestres.

Ahora bien, si se cumple con lo anterior tienes que contar al momento de solicitar el crédito.

Identificación oficial vigente CURP Entregar checklist de documentos para Crédito Tradicional Fovissste

¿Cómo funciona el crédito Fovissste sin sorteo?

Debes saber que los intereses son fijos.

Ahora sí, para comenzar a responder ¿Cómo tramitar mi crédito Fovissste sin sorteo?, toma en consideración que esta es una modalidad a la que se le conoce como “Nuevo Crédito Fovissste en Pesos” en el cual no se necesita inscribirse al sorteo anual del Fovissste y se puede tramitar cuando se desee.

En este caso los intereses son fijos, así como las cuotas a abonar, por lo que la tasa de intereses será siempre del 10.25% en todos los casos. Ahora bien el monto que te prestaran dependerá del sueldo y los ingresos del solicitante. Además se tiene la ventaja de poder cancelarse en un lapso de 25 años sin costo adicional.

Pero recuerda que además de saber cómo tramitar mi crédito Fovissste sin sorteo es necesario que tomes en cuenta el puntaje, esto quiere decir:

El número de meses cotizados Si el posible acreditado ya tiene o no una vivienda El Saldo de la subcuenta de vivienda Edad del solicitante Ingresos mensuales, incluidos también los ingresos del cónyuge si aplica La cantidad de personas que constituyen la familia Si el solicitante es o no cabeza de familia La oferta y demanda de viviendas en la zona en cuestión.

¿Cómo tramitar mi crédito Fovissste sin sorteo?

¿Cómo tramitar mi crédito Fovissste sin sorteo? El procedimiento es sencillo.

Lo primero que debes saber es que se necesita 18 meses de aportaciones en la subcuenta de vivienda del SAR y el trabajador debe estar activo y no en proceso de retiro voluntario, no haber solicitado otro préstamo en Fovissste, así como no contar con un trámite abierto para solicitar pensiones temporales o definitivas sean por invalidez o incapacidad total, parcial o temporal.

Los pasos para la cuestión ¿Cómo tramitar mi crédito Fovissste sin sorteo? son los siguientes:

Ingresar al sitio web de Fovissste y llenar el formulario de preregistro Un asesor de una Sofom autorizada por Fovissste te contactará para elegir la vivienda a adquirir y registrar el avalúo Firmar contrato de compra-venta Iniciar el proceso de documentación de la vivienda.

Cuéntanos si te ha servido la información sobre ¿Cómo tramitar mi crédito Fovissste sin sorteo?, también puedes ingresar al enlace si tienes dudas respecto a ¿Cómo adquirir una casa del Fovissste con el crédito de vivienda?.

