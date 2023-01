¿Quieres ser millonario? Consejos de una millennial que ahorró 1.8 millones

Tori Dunlap, es una millennial que logró ahorrar cerca de dos millones de pesos por lo que fue consultada por Make It para que diera a conocer qué método utilizó para lograr esta increíble cantidad de dinero.

De acuerdo con información de medios especializados, Dunlap reveló que renunció a su antiguo empleo para continuar generando sus contenidos en su blog "Her Fist", los cuales buscan que las mujeres tengan un mayor control de su capital.

Además, el estudio "Millennials and Investing: a detailed look at approaches and attitudes across the globe" indicó qué sus recursos principalmente son invertidos en criptomonedas, acciones y cuentas para el retiro.

Consejos para ahorrar cerca de dos millones de pesos antes de los 24 años

Dunlap aprovechó la oportunidad para dar a conocer algunos tips y consejos que pueden ayudar a millennials, como ella, a lograr estos objetivos financieros.

Desarrolla la skill para ahorrar millones

Según Dunlap, el ahorro de dinero es una habilidad que requiere práctica, por lo que señaló que se necesita estudiar para aprender a generar dinero y administrarlo. Refirió que actualmente la sociedad se encuentra en una curva de aprendizaje donde se está formando el hábito del estudio de cómo sacar provecho del capital financiero.

Define valores y trabaja con ellos

Asimismo, detalló que antes de fijar objetivos financieros es importante contar con un set de valores. Señaló que los valores determinan los objetivos y las metas además explican el porqué realizas las actividades de tus ingresos.

Ahorra para emergencias

Es importante qué destaca es la necesidad de ahorrar para emergencia ya que esto es un fondo personal te ayudará en diversas circunstancias. Aseguró que esté fondo debe estar diseñado para lograr ser un soporte entre 3 y 6 meses.

Comienza a invertir

Por otra parte, Robert Croack, una personalidad de redes, señaló en un video una serie de recomendaciones para todas aquellas personas que les interesa generar dinero.

Aseguró que se debe comenzar por invertir, aún cuando la inversión sean montos muy pequeños. Lo importante es hacerlo de manera regular para llegar a ser millonario.

