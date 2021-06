¿Quién es Carlos Bremer y cómo se hizo millonario?

A Carlos Bremer lo hemos visto en Shark Tank al lado de otros grandes empresarios mexicanos, pero incluso en pleno 2021 hay mucha gente que desconoce la historia que lo ha llevado a ser uno de los más exitosos de México.

Bremer nació el 1 de junio de 1960 en Monterrey, Nuevo León. Desde los 10 años había abierto su primera cuenta bancaria personal, y a los 12 ya se había convertido en un pequeño emprendedor, vendiendo calculadoras a empresarios.

Además de ser conocido como uno de los tiburones más carismáticos de Shark Tank, Bremer llamó la atención en 2019 cuando compró la mansión del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon.

La historia de cómo se hizo millonario comienza con un empresario a quien se le acercó para tratar de venderles 500 calculadoras para regalarlas a sus clientes, pero como no tenía esa cantidad de clientes, simplemente decidió regalarle lo que ganaría por la venta de 500 calculadoras.

¿Cómo se hizo millonario el integrante de Shark Tank?

El empresario comenzó su carrera a los 19 años.

En 1979, a los 19 años, Bremer fue invitado a trabajar para grupo Banpais, y seis años después fue uno de los fundadores de la fundación Ábaco Casa de Bolsa, que después cambiaría de nombre a Grupo Financiero Confía.

En 1988, Bremer comenzó a impulsar un proyecto que llamó Fina Factor, que en 1993 pasó a llamarse Value Grupo Financiero, que en la actualidad es reconocida como la compañía no bancaria más rentable en México, y de la cual Bremer es el actual director general.

Desde entonces no ha parado de invertir, emprender y dar apoyos, impulsando el mundo del entretenimiento en México. Se dice que ayudó a Luis Miguel a salvar su carrera, ayudándolo con sus deudas. Es uno de los productores de la exitosa ‘Luis Miguel: La serie’, aunque también ha participado en otros proyectos.

En el año 2010 se estrenó como productor en la película ‘El juego perfecto’ y años después en el documental ‘Campeones’, que cuenta la historia de cómo la selección mexicana Sub-17 le ganó la Copa del Mundo al combinado de Brasil en esa categoría.

¿Cuántas empresas tiene Carlos Bremer?

No solo es una estrella de Shark Tank.

El apellido Bremer es reconocido entre los empresarios más ricos del mundo, con una fortuna de más de 67 mil millones de dólares.

Su confianza en los emprendedores mexicanos lo ha llevado a apoyar sus ideas hasta involucrarse en el proyecto televisivo Shark Tank, pero también ha apoyado a cerca de 50 atletas, como el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez y la raquetbolista Paola Longoria.

En la actualidad, Carlos Bremer maneja las empresas Value SA de CV Casa de Bolsa, Value Arrendadora, SA de CV (Arrendadora financiera) y Value Factoraje, SA de CV.

