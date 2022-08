¿Qué pasa si solo pagas el mínimo de tu tarjeta de crédito?

Si te surgió un imprevisto y no pudiste pagar la deuda mensual completa de la tarjeta de crédito, aquí te explicamos como dar el pago mínimo podría ser un problema.

El Banco de México (Banxico) denomina al pago mínimo como un porcentaje del total de la deuda a pagar por el uso de la tarjeta y las cuotas pendientes del mes, por ello resulta ser una cantidad muy atractiva, pues es mucho menor que la deuda total.

El pago mínimo normalmente representa entre 2 y 5% de la deuda total. Los bancos tienen dos fórmulas aprobadas por Banco de México, la cantidad que resulte más alta entre ambos ejercicios será el pago mínimo de la tarjeta.

Lo que toman en cuenta estas fórmulas es: 1.25 % de la línea de crédito y 1.5% de la deuda, la cifra que sea mayor es el pago mínimo que debe realizar el tarjetahabiente, con la intención de que pague un porcentaje mayor de su deuda.

¿Cómo podemos salvarnos del buró de crédito?

Al realizar el pago mínimo no afectamos nuestro estatus en el Buró de crédito y evitamos que la tarjeta de crédito quede inhabilitada, además de que no pagaremos interés moratorio, aunque sí se pagará interés ordinario y comisiones del banco por el saldo que no se cubrió en dicho pago.

Los intereses que se cobran por el saldo no cubierto dependen de cada banco y de cada producto, pues la tasa de interés es diferente, por ello es importante estar al tanto de este dato antes de decidir realizar el pago mínimo. Normalmente se puede encontrar en los estados de cuenta.

Algunas personas optan por pagar el mínimo cada mes, lo que a largo plazo puede desencadenar un problema financiero, ya que con el aumento de los intereses, la deuda puede incrementar significativamente mes a mes, incluso sin realizar nuevas compras, dependiendo de la tasa de interés de la tarjeta. Esto puede hacer que nuestra deuda se vuelva imposible de pagar.

¿Qué puedo hacer si solo puedo pagar el mínimo?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda que se realice el pago mínimo sólo en caso de emergencia y de preferencia pagar más del mínimo requerido para poder disminuir los intereses.

Héctor tuvo que hacer unas compras de emergencia con su tarjeta de crédito debido a que su automóvil se descompuso. Al llegar el estado de cuenta de su tarjeta, su pago para no generar intereses era de 6,266 pesos, sin embargo, no pudo pagar el total.

Héctor optó por cubrir la mayor parte de su deuda y no sólo el mínimo que era de 328 pesos, por lo que decidió pagar 4,500 pesos. En su siguiente estado de cuenta le aplicaron un cobro de intereses cercano a 800 pesos por los 1,766 pesos que no pudo pagar.

Por ello, la Condusef recomienda liquidar el saldo en cuanto sea posible y no continuar pagando el mínimo y así evitar que la deuda siga creciendo como bola de nieve.

Asimismo, el organismo sugiere saber cuánto tiempo tomará liquidar la deuda si solo realiza los pagos mínimos, así como conocer la tasa de interés anual de la tarjeta.

Haga usted mismo el ejercicio

Para esto existen simuladores y calculadoras que pueden ayudar a saber el monto de los intereses y el tiempo que podría tardar en liquidar la deuda, como el simulador de la Condusef.

Esta herramienta solicita datos como la institución financiera emisora, el tipo de tarjeta, la cantidad de la deuda, la tasa de interés y el límite de crédito, con ello arroja datos como el pago mínimo y los intereses que cobrarán por el saldo no cubierto.

De igual manera, tiene la posibilidad de saber cuánto dinero le cobrarán de intereses si deposita más del mínimo y el tiempo que tardará en liquidar la deuda.

BBVA también cuenta con una herramienta para sus tarjetahabientes, en la que se puede calcular la tasa de interés y todo lo que significaría para sus finanzas personales realizar el pago mínimo.

Así, el pago mínimo no es conveniente, pues los intereses pueden comer nuestro ingreso, por ello es mejor intentar pagar completamente la deuda mes con mes, para que no represente un problema para nuestro bolsillo.