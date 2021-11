¿Qué pasa si no se elige una cuenta de Afore a pesar de cotizar para el IMSS?

Han surgido algunas dudas sobre lo que pasa si un trabajador no elige una cuenta de Afore, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos todo lo que debes saber, pues cuando una persona comienza a trabajar se le otorga el IMSS.

Cuando la persona está inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social comienza a cotizar una parte del salario con el fin de generar un ahorro para el retiro cuando cumpla cierta edad, pues es la Administradora del Ahorro para el Retiro, una plataforma para guardar dinero.

Aunque, anteriormente te compartimos las consecuencias de un cambio de manera constante, ya que puede ocasionar que el trabajador no sea apto para realizar retiros parciales, de igual forma la personas truncará los rendimientos que se estaban generando en el Afore anterior.

¿Qué sucede si no se elige una cuenta de Afore?

Una cuenta de Afore es importante para el retiro

Personas que desconocen la importancia de tener una cuenta de Afore, no se inscriben a ninguna por distracción o desconocimiento, la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) menciona que en caso de no contar con alguna cuenta, se les asignará una.

Pero, si el trabajador no realiza el registro en la Afore de su elección, no puede acceder a los beneficios que otorgan, pues los beneficios que se pierden son que no se puede realizar trámites de pensión, ya que la persona no tiene registrados los datos de identificación, CURP y RFC.

Uno de los beneficios es que se tiene los datos actualizados del contacto para poder realizar el envío cuatrimestral del estado de cuenta ya sea en el domicilio o a través de un correo electrónico. Por otro lado, no se podrá realizar el ahorro voluntario en la cuenta, lo que impedirá el acceso a rendimientos competitivos.

Por su parte, la Consar dio a conocer que si la cuenta permanece 2 años en la Afore asignada y no se ha solicitado el registro en una que haya sido elegida, podrá ser reasignada a una que tenga mejor desempeño para que tengan acceso a mayores rendimientos.

Cabe mencionar que es importante que el trabajador elija la que más le convenga, por otro lado, han surgido dudas sobre si se puede realizar un préstamo aunque se este trabajando, por lo que informan que no se puede realizar un préstamo, a menos que la persona se quede sin trabajo.

¿Cómo hacer para registrarme en una Afore por primera vez?

La persona deberá contactar a un Agente Promotor para realizar el registro al Afore

Para registrarse a una cuenta, la persona deberá contactar a la Afore de su preferencia y solicitar la visita de uno de los Agentes Promotores de igual forma puede acudir a cualquier sucursal. A la persona se le solicitará la CURP, RFC, Número de Seguridad Social del IMSS, identificación oficial, comprobante de domicilio.

Así como una fotografía digital del rostro que será tomada por el Agente Promotor, firma biométrica y firma manuscrita digital. Posteriormente se deberá colocar el nombre completo y las firmas biométrica y manuscrita digital en la Solicitud de Registro.

También se le tomará un video al trabajador para registrar el consentimiento del registro a una cuenta de Afore para poder confirmar los datos proporcionados. La Afore informará sobre el resultado de la solicitud a través de un correo electrónico.

