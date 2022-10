¿Qué pasa si no pago una deuda en Coppel?

Coppel es una tienda mexicana que se ha ganado popularidad en el país debido a sus “pagos chiquitos” que en muchas ocasiones terminan siendo un dolor de cabeza para los clientes debido a los intereses que esto genera por largos periodos. Pero ¿qué pasa si no pago una deuda en Coppel?

Lo primero que debes saber es que si no pagas a tiempo tu deuda se generarán intereses y el adeudo será reportado a Buró de Crédito, además de que recibirás constantes llamadas o visitas de despachos cobranza y en casos extremos, tienen derecho a embargar tus bienes, aunque se trata de excepciones. A continuación, en La Verdad Noticias te explicamos todo.

Crédito Coppel aplica un interés mensual máximo del 3.5 por ciento y en el caso de solicitar un préstamo personal, el porcentaje es el mismo, pero los intereses se distribuyen por día, lo que aumenta el monto final a pagar.

¿Qué pasa si le debo dinero a Coppel?

No pagar a tiempo puede tener consecuencias.

Lo primero que pasa si no pagas tu deuda a tiempo es que te aplicarán un interés del 3.5% sobre el saldo vencido que presente la cuenta. Además, entre más dures sin pagar, más afectarán tus registros en Buró de Crédito y difícilmente tendrás acceso a nuevos préstamos o tarjetas de crédito.

En caso de que tu cuenta presente un atraso de pago igual o mayor a un año, el crédito será bloqueado. Al llegar a este límite, un despacho de cobranza podrá contactarte a ti a tus referencias de manera agresiva, con llamadas a todas horas, visitas a domicilio y hasta amenazas de embargo.

¿Te pueden meter a la cárcel por no pagar? la respuesta es no. De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución, ninguna persona podrá ser encarcelada por deudas de carácter civil. Aunque esto no te exenta si es que cometiste algún fraude al solicitar y recibir el crédito, ya que esto implica un delito.

Te puede interesar: ¿Quién es dueño de Coppel, la famosa tienda departamental mexicana?

¿Cuánto dura una deuda en Coppel?

Es una tienda departamental mexicana que ofrece una amplia variedad de productos.

En caso de no pagar tu deuda en Coppel, afectará tus registros en Buró de Crédito y entrarás a la lista negra que impedirá que soliciten créditos a futuro ya sean en bancos, para adquirir un vehículo u otro servicio. Para obtener de nuevo una buena historia se debe liquidar el monto de la deuda y el tiempo para ser borrado del mal historial dependerá del monto del mismo, esto puede durar hasta 6 años. Aunque si bien, la cuenta puede ser eliminada, lo cierto es que lo mejor será pagar a tiempo la deuda en Coppel.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram