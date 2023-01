¿Qué pasa si no pago la anualidad de mi tarjeta de crédito?

La anualidad de las tarjetas de crédito suelen ser un verdadero problema, sobre todo si es una cantidad elevada que no se tenía presupuestado. Por si acaso están pensando en no pagar esta comisión, aquí te explicamos las consecuencias de no hacerlo.

¿Qué consecuencias trae no pagar la anualidad de la tarjeta de crédito?

Cuando hemos decidido solicitar una tarjeta de crédito, solemos pasar por alto el pago de la anualidad, una comisión que se cobra cada 12 meses por el simple hecho de tener la tarjeta que emite el banco. Si bien, esta comisión te brinda beneficios especiales, en muchas ocasiones no justifica el costo real que representa.

Si en tu caso, te percatas que la anualidad se ha cargado al estado de cuenta y crees que es buena idea no pagarla, debes de asumir que no saldar esta comisión te causará intereses moratorios, lo que desencadena en una deuda difícil de pagar.

En este sentido, para evitar que la comisión se convierta en una deuda que afecte a tu historial crediticio, la única alternativa que tienes es pagar la anualidad y posteriormente considera la cancelación de la tarjeta, si no sientes que los beneficios no equilibran este gasto.

Beneficios de pagar la anualidad

Para evitar esta situación al final del año, o incluso a los pocos meses de uso, es necesario que definas el funcionamiento que le darás a tu plástico, pues hoy en día es más común encontrar tarjetas de crédito sin anualidad o que requieren un gasto mínimo mensual para exentar la comisión, con la ventaja de otorgar beneficios como cashback por tus pagos.

Finalmente, otro punto a considerar además de evitar la anualidad, son los beneficios extras como descuentos especiales en tiendas seleccionadas, meses sin intereses o tasa de interés en caso de diferir tu deuda a un plan de pagos fijos.

