Si no ejerciste el crédito Fovissste para adquirir una vivienda o ya concluiste tu préstamo, el ahorro acumulado que tengas en la subcuenta de vivienda podrás solicitarlo cuando estés pensionado o jubilado.

A continuación te informa cómo puedes realizar este trámite y a que monto te corresponde.

¿Qué es la devolución del 5% Fovissste?

¿Cómo solicitar la devolución del Fovissste?

La devolución del 5% del Fovissste corresponde a las aportaciones que tu empleador depositaba de manera bimestral en tu subcuenta de vivienda y que equivalen al 5% de tu salario integrado, es decir sueldo más prestaciones.

¿Qué pasa si no ejerzo mi crédito Fovissste?

¿Qué pasa si no se usa el crédito Fovissste?

Si eres jubilado y estás pensionado por el ISSSTE, y nunca ejerciste tu derecho a contar con un crédito hipotecario, puedes obtener la devolución del 5% del FOVISSSTE.

Las personas que pueden solicitar la devolución del 5% de Fovissste son aquellos jubilados pensionados por el ISSSTE que no hayan hecho uso de su crédito Fovissste o hayan liquidado el crédito, y corresponde a los depósitos realizados en el período entre 1972 a 1992.

¿Cómo retirar el crédito Fovissste?

Para solicitar la devolución del 5% del Fovissste requiere de un trámite muy sencillo que puedes realizar de manera física en las oficinas de Fovissste, así como en su portal en línea.

Presencial

El jubilado debe acudir con toda la documentación necesaria y presentarla en la oficina más cercana, donde recibirá una copia de la solicitud. Esta ubicación dependerá de la entidad que habite.

Línea

El beneficiario deberá contar con su Registro Federal de Contribuyente, otorgado por la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria.

Este trámite es gratuito y puede tomar alrededor de 30 días hábiles para ser procesado. Durante este tiempo el jubilado debe verificar en su estado de cuenta bancario el depósito del capital.

Así que no te preocupes si no has ejercido tu crédito disponible, este sigue aumentando con las aportaciones que tu patrón haga mientras sigas trabajando.

