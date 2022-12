¿Qué pasa si hago aportaciones a mí Afore? Estos son 4 beneficios. Foto: altonivel.com.mx

Ahorrar parte de los ingresos es la mejor forma de afrontar los gastos inesperados que pueden ocurrir, pero además de esto, hacer aportaciones voluntarias a tú cuenta de Afore también debe estar en presupuesto quincenal, ya que es dinero que generará intereses a tu favor mientras lo mantengas en la cuenta, ¡esto te interesa!

En La Verdad Noticias queremos decirte que si ya tuviste un empleo formal, seguramente ya cuentes con una cuenta en el banco que usa la empresa, pero no siempre son las instituciones con los rendimientos más altos, por lo que te recomendamos consultar el portal de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro antes de solicitar un cambio.

Hace poco te contamos cómo solicitar una separación de cuenta si compartes el mismo nombre y apellido con otra persona, pero ahora te decimos que estos trámites no son tan tediosos como imaginas, pues solo debes acudir a una sucursal de la institución bancaria para realizarlo, pues cuentan con un departamento especializado en estos temas.

4 Beneficios de hacer aportaciones voluntarias en tu Afore

Ahorros para el retiro. Foto: eduardorosas.mx

El director de Educación Financiera de Citibanamex, Juan Luis Ordaz Díaz, dijo durante su participación en el MIT Sloan TalksMx que hay muchos elementos culturales que evitan que la gente no considere el ahorro a largo plazo y no depositen a su cuenta con este propósito, pues solo piensan en el presente y no en su vejez, es por eso que debes tomar nota de los siguientes consejos.

Vejez digna

Con el actual sistema de pensiones y jubilaciones, los mexicanos que no ahorren en sus cuentas se verán en una difícil situación cuando ya sean adultos mayores, pues abonar dinero para el futuro es su única forma de asegurarse una vida tranquila cuando su vida laboral termine.

Ganar dinero por rendimientos

Tu dinero siempre te va a dar mejor beneficios si lo ingresas a tu cuenta para el retiro, pues de acuerdo con la Asociación Mexicana de Afores, durante los últimos 25 años, los rendimientos ya alcanzaron el 11 por ciento de tasas de interés, lo que se traduce en una muy rentable inversión.

Apoyo en caso de desempleo

Solo necesitas tener 3 años con la cuenta de ahorro, dos años cotizados ante el Instituto mexicano del Seguro Social y haber pasado 46 días naturales sin trabajo para acceder a una retiro parcial del 10.5 por ciento, convirtiendo a tu inversión en una especie de ayuda monetaria en lo que consigues un empleo.

Beneficios fiscales

Todas las aportaciones voluntarias que hagas son deducibles en tus declaraciones anuales, pero obligatoriamente, debes conservar ese fondo de retiro hasta los 65 años de edad.

Te puede interesar: ¿Cuál tienes? Una Afore se quiere “pasar” con el cobro de comisiones en 2023.

¿Cómo puedo ver mi AFORE?

Una manera fácil de averiguarlo es descargando la aplicación Afore Móvil en tu teléfono, solo necesitarás tu CURP, un correo electrónico, una identificación oficial y hacerte una foto para confirmar tu identidad, pero también tienes la opción de llamar a 55 1328-5000 sin costo desde cualquier parte del país para obtener orientación.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de mitsloanreview.mx