¿Qué pasa si ahorro dinero en efectivo sin declararlo al SAT?

En México muchas personas suelen guardar sus ahorros “debajo del colchón”, pues por temor a los bancos prefieren guardar el dinero en efectivo, sin embargo esto podría traer problemas en el futuro, especialmente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

No es una novedad que cuando generamos ingresos debemos pagar impuestos, es por eso que si acumulas una gran cantidad de dinero y no notificas a Hacienda, podrías estar incurriendo en un delito por evasión fiscal, al ocultar tus ingresos.

Cabe indicar que el error no es guardar el dinero en efectivo en casa, pues esto no es ilegal, ni pagas impuesto extras por ello, pero lo que sí es un delito es no declarar y acreditar ante Hacienda de donde proviene este dinero, es por eso que es importante que realices tu declaración anual.

¿Qué pasó si no declaro mis ingresos al SAT?

Si guardas dinero en efectivo debes declarar de donde vino el ingreso

Algunas personas creen que al guardar el dinero en efectivo el SAT no se entererá de los ingresos que generamos, pero esto podría ser un error, pues el Servicio de Administración Tributaria constantemente monitorea las actividades de los contribuyentes.

Incluso, se recomienda no pagar la tarjeta de crédito en efectivo, pues si no declaras tus ingresos entonces es probable que el SAT se pregunte de dónde sacaste el dinero para poder pagarlas.

Además si tienes más gastos que ingresos reportados al SAT entonces podrías caer en discrepancia fiscal, cuya pena puede ser de 3 a 5 años en prisión, pues la discrepancia fiscal se equipara con fraude fiscal, esto según el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

¿Cuánto puedo depositar en efectivo sin declarar?

Se debe notificar al SAT en depósitos mayores a 15 mil pesos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no necesita ser notificado si la cantidad en efectivo que fue depositada o recibida se mantiene en 15 mil pesos mexicanos, pero si el monto supera dicha cantidad, la institución puede proceder con una auditoría para aclarar la procedencia del dinero.

