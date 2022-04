¿Qué pasa con mis puntos Infonavit si estoy desempleado?

Es importante que notifiques al instituto que no te encuentras laborando/Foto: Alto Nivel

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorga créditos hipotecarios a los trabajadores para conseguir una propiedad, con respecto a los puntos que tenga acumulados durante sus años laborando. Pero, ¿Qué pasa con esos puntos si alguien se queda desempleado?

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, los puntos del Infonavit son un sistema mediante el cual, un trabajador que cotice para el instituto puede generar antigüedad en el programa y volverse acreedor a un crédito para vivienda. Con tu número de folio único puedes consultar el portal del instituto donde existe un apartado en el que puedes consultar el puntaje con el que cuentas para tramitar un crédito para comprar o construir una vivienda.

Cabe señalar qué, los puntos son intransferibles y no tienen equivalencia en dinero, por lo que no pueden ser negociados por fuera de esta entidad gubernamental.

¿Pierdes tus puntos Infonavit si te quedas sin trabajo?

Es importante no quedarte sin empleo durante mucho tiempo/Foto: Depor

De acuerdo con el sitio oficial del Infonavit, al dejar de trabajar, si eres dado de baja en el IMSS y luego te vuelven a dar de alta en un lapso no mayor a dos meses, no se eliminan tus puntos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; conservarás los que corresponden a los rubros de edad, salario y ahorro en el saldo de la Subcuenta de Vivienda.

Recuerda que estos puntos se calculan con base en tres criterios: relación edad-salario, saldo de la Subcuenta de Vivienda y tiempo de cotización continua, estos puntos se expresan en UMA's, medida proporcionada por el gobierno para sustituir el salario mínimo como indicador de lo que un trabajador aporta por día a su fondo de vivienda.

Por lo tanto, si quedas desempleado, pero consigues trabajo con Infonavit en menos de dos meses, entonces no perderás tus puntos; lo que sí pasará es que si tus bimestres de cotización continua serán afectados, por lo que la recomendación del instituto es que informes de tu situación para que se pueda resolver sin perder tus puntos.

No obstante, si pasan más de dos meses y aún no has encontrado un empleo que te ofrezca las prestaciones de ley, entonces sí perderás los puntos que ya tenías acumulados.

¿Cuántos puntos se necesitan para Infonavit 2022?

Dependiendo de los años que hayas laborado y el salario, es el tiempo en el que tardarás en conseguir los puntos necesarios/Foto: Dinero en imagen

La puntuación Infonavit 2022 que necesitas como mínimo, es de 1080 puntos para solicitar un crédito y ya no los 116 del esquema anterior. Así que si llegas a quedar desempleado, es importante que lo notifiques al instituto, para que no afecte tu historial.

