¿Qué hacer si me llega una tarjeta de crédito que no pedí?

Las tarjetas de crédito son muy necesarias en la actualidad, y aunque a muchos se las niegan por diferentes razones; a otros hasta les llegan sin solicitarlo ¡y esto es ilegal!

¿Alguna vez has recibido una tarjeta de crédito o débito sin que la hayas solicitado? Ya sea de BBVA, Santander, HSBC o cualquier otra institución financiera, debes tener cuidado. Puede tratarse de fraude o incluso, de una cuestión ilegal.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), un banco solo puede entregar tarjetas cuando el cliente lo haya solicitado. En este sentido, si te envían una sin tu consentimiento, debes reportarla de la siguiente manera:

Llamar inmediatamente a la institución de donde proviene la tarjeta. Cancelar y explicar el motivo por el que lo haces. Puedes presentar una queja ante la Condusef.

Te puede interesar: ¿Cómo bloquear las llamadas de los bancos? Aquí te decimos.

Bancos con más quejas por este fraude

Así te la mande un banco al que estás afiliado, no tienes la obligación de usar un plástico que no pediste. Además, no conoces su funcionamiento, sus beneficios ni lo que tendrás que pagar por usarla. Entre las instituciones financieras con más quejas por este tipo de entregas se encuentran:

Banorte.

Banamex.

Santander.

BBVA.

Existen muchas personas que no acostumbran leer instructivos. Lo mismo sucede con los trámites. Sin embargo, debes tener cuidado cuando se trate de bancos, ya que tu historial crediticio y tus finanzas pueden verse afectados.

Por último, se recomienda guardar el plástico hasta que todo el trámite de cancelación haya terminado, ya que algunos bancos suelen pedirlo como requisito para finalizar dicho proceso.

Por Ley, este trámite, como muchos otros, es totalmente gratuito. Recuerda que en ningún momento del proceso de cancelación debes otorgar dinero al banco u asesor.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram