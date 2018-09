¿Qué es un país en bancarrota? Expertos analizan el caso de México

Durante la llamada "gira de agradecimiento" por la victoria de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México señaló que el país está en bancarrota por lo que muchas demandas no podrán cumplirse en su administración. La declaración provocó que diversos especialistas y empresarios se unieran a la discusión acerca de la situación financiera de México, quienes no solamente difieren de López Obrador sino que lo acusan de contradecirse, cuando hace unas semanas manifestó que recibía a un país sin crisis financiera.

Valeria Moy, directora de México ¿cómo vamos?, aclara que la definición de bancarrota es cuando una persona, empresa, o incluso un país, informa que le es imposible pagar las deudas adquiridas. En México, aunque el endeudamiento ha crecido durante la actual administración de forma significativa, alrededor de 15 puntos porcentuales del PIB de 2013 a 2016, todavía se encuentra “a años luz” de declararse en bancarrota.

La Secretaría de Hacienda dio a conocer que la deuda externa del sector público federal alcanzó alrededor de 194 mil millones de dólares al cierre de 2017, esto es el 46.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Mariana Campos, experta en gasto público de México Evalúa, coincide en que no existe riesgo de bancarrota, sin embargo advierte que el país se recupera de un periodo en que el déficit incrementó, en otras palabras, se gastaba más de lo que se ganaba. Durante el año pasado se logró una mínima recuperación, pero aún insuficiente.

“Hemos venido manejando desde 2009 las finanzas públicas de una manera insostenible, con un indicador que se llama balance primario que es negativo. Eso nos dice que nuestros ingresos no son suficientes para cubrir los intereses de nuestra deuda, entonces para pagar los intereses nos tenemos que endeudar. Es como si pagaras con una tarjeta los intereses de otra tarjeta”, explica.

El domingo anterior, Andrés Manuel López Obrador declaró que “El país lleva 30 años en bancarrota, desde que se está aplicando la política neoliberal”.

Tal vez el orden de palabras falló un poco. México entró en bancarrota 36 años atrás, momentos antes de que las políticas neoliberales se aplicaran. Al finalizar el gobierno de José López Portillo, en agosto de 1982, Jesús Silva Herzog, secretario de Hacienda de aquel entonces, anunció la suspensión de pagos a acreedores extranjeros, y se inició la renegociación de la deuda con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Se sufre un castigo muy fuerte cuando un país entra en moratoria de pagos porque los demás préstamos que te den, te los van a dar en una tasa altísima, por el riesgo de que no pagues. A México le tomó más de una década poner en orden sus finanzas públicas y generar nueva credibilidad”, destaca Mariana Campos.

Es poco común que una nación se declare en bancarrota. Luego de la crisis mundial de 2008, la economía de Grecia cayó drásticamente hasta que en 2015, no pudo pagar sus deudas por lo que se vio en la necesidad de diversos rescates con condiciones estrictas impuestas por la zona Euro.

Otro caso identificado por especialistas de un país que cayó en bancarrota es Argentina, que en el 2001 anunció que no pagaría su deuda externa.

Andrés Manuel López Obrador fue optimista después de que el presidente Enrique Peña Nieto diera su sexto y último informe de gobierno, el 4 de septiembre.

“No tenemos una crisis financiera, no nos está pasando lo que está sucediendo en Argentina. Eso también hay que considerarlo. Sí tenemos problemas graves, hay mucha pobreza, mucha inseguridad, violencia, pero hay condiciones también, hay ánimo, esperanza en la gente de que las cosas van a mejorar”, expresó en un viaje a Monterrey.

Aunque el equipo económico de transición no ha dado comentarios al respecto, el actual secretario de Hacienda José Antonio González Anaya, rechazó que México esté en bancarrota durante su participación en un foro con empresarios asegurando que las finanzas públicas son sanas.

“Me parece que también exagera Hacienda diciendo que las finanzas públicas gozan de cabal salud, que la deuda es incluso baja en relación a otros países. Comparar eso es como decir que el vecino tiene cinco tarjetas de crédito, pero gana diez veces más que yo”, difirió Campos.

Para las expertas, México no está en crisis, ni siquiera en recesión económica, pero existen muchas cosas que trabajar.

Mariana Campos explica la situación de México con la salud de una persona, que aunque está débil y se fatiga, puede seguir con su vida e incluso trabaja, que no es igual al punto en que debe ser internado en un hospital. El país tiene mala salud económica, pero no está en crisis.

“No estamos en problemas graves”, considera Valeria Moy. “El tema es que el crecimiento económico ha sido muy mediocre a lo largo de mucho tiempo; no es que no hayamos crecido, pero sí hemos crecido poco. Problemas hay muchísimos, dista de estar donde tendría que estar, tendría que haber más crecimiento, más rápido, empleo mejor pagado; o sea, en todo eso estoy completamente de acuerdo, pero no daría el brinco a decir que estamos en bancarrota”.