¿Qué es mejor, pagar en efectivo o tarjeta?

“Ambas formas de pagar cuentan beneficios y desventajas, la clave, en finanzas personales, como en los negocios, es tener un control inteligente de cómo y en qué gastas”, explicó Sebastián Mejía, especialista en administración de empresas.

Compartimos tres consideraciones para saber cómo te conviene pagar:

Practicidad

El efectivo te permite más flexibilidad en lugares donde no cuentan con sistemas de pago con terminal (o la conexión falla). Las tarjetas de crédito te brindan la facilidad para suscribirte a alternativas que pueden hacerte más sencillo varios trámites.

Capacidad de gasto

Un claro ejemplo de cómo cada una, cuenta con una ventaja propia es cuando necesitas hacer transacciones de cantidades muy diferentes. Por ejemplo, pagar con tarjeta es mejor para una compra fuerte. En cambio, es preferible optar por efectivo para pagar cosas pequeñas.

Administración de tus finanzas

Quizás te ha sucedido que al tener dinero en tu cartera sientes que se acaba más rápido. Si bien es común culpar a cada forma de pago, en realidad depende mucho más de tu cultura financiera y los gastos hormiga que no tienes en cuenta.

Diferencias entre tarjetas

La tarjeta de crédito realmente sólo es mejor usarla cuando la transacción tiene que ser especialmente segura, por ejemplo cuando se trata de grandes sumas de dinero. Además, si te da tranquilidad una mayor seguridad opta por esta tarjeta.

Si en cambio eres una persona que necesita límites y prefiere no endeudarse – o no endeudarse más aún – usa una tarjeta de débito. Te da las ventajas del efectivo, ya que no puedes gastar más de lo que tienes, pero además puedes controlar más tus gastos y ahorrar al poder consultar tus transacciones cómodamente en la banca electrónica.

_Eliza Ongay