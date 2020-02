¿Qué es más barato, alquilar o comprar una casa con hipoteca?

Si planeas empezar un hogar, mudarte a otro lugar o eres un inmigrante en un país europeo, quizá te has hecho esta pregunta. Para dar una respuesta clara debemos analizar algunos factores, entre estos la ciudad, los precios, el empleo y el capital que uno tenga a la mano en el momento, etc.

Para todos es una realidad que pagar una vivienda cuesta cada vez más, especialmente en las ciudades principales. En este artículo tomaremos como ejemplo el caso de Ciudad de México.

Alquilar un departamento o casa

Empecemos con el alquiler. Supongamos que quieres mudarte a Ciudad de México, primero debes pagar una fianza al arrendador, es decir el valor de 1 mes de arriendo según la ley, esta fianza servirá por si hubiesen daños en el departamento, si todo va bien será devuelta, además de esto se pedirá un aval que no es más que una persona que pueda pagar el arriendo en caso que el inquilino no lo pueda pagar. Y si no existe un aval se puede pagar una cantidad de dinero de garantía, que suele equivaler a 1 mes de arriendo. Sumado a todo esto, si el arrendador no es una persona particular, sino una inmobiliaria, se debe pagar honorarios profesionales.

Comprar una casa mediante hipoteca

Si quieres comprarte una casa, y no tienes el dinero para hacerlo, te convendría pedir una hipoteca al banco. ¿Cómo funciona?

Prácticamente, debes tener una cantidad de dinero de entrada, ya quehoy en día los bancos en México no financian el 100% del valor de la casa. Esta entrada como promedio suele ser del 20% del valor de la casa, y el resto del dinero te lo prestará el banco para comprarla. Así tendrás una hipoteca que pagar al banco cada mes.

Pero, ¿cuánto cuesta una hipoteca? Si la casa cuesta €160.000, debes pagar una entrada de €32.000 que es el 20%, si el plazo es a 30 años con un interés fijo, cada mes deberás pagar al banco €501. En cambio si optas por el alquiler, un promedio estimado será de €700 a €900 cada mes.

¿En qué caso estaré pagando menos? Es obvio que sería más fácil pagar la hipoteca cada mes, pero también es cierto que en muchos casos es difícil contar con el dinero de entrada. El alquiler es relativamente accesible, pero sí que debes pagar mucho más por tu vivienda de mes a mes. En resumen, si tienes la oportunidad de comprar una casa o un piso en lugar de alquilar házlo, pues a la larga te convendrá.

