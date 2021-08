¿Qué es la tarifa DAC de CFE?

Las tarifas eléctricas Domésticas de Alto Consumo (DAC) es la tarifa que se aplica a los servicios domésticos que registran mayor consumo mensual del límite superior promedio permitido por las tarifas domésticas que se aplican en cada localidad. Recientemente, la tarifa DAC de CFE causó controversia por el aumento del 20%, ¿cómo me afecta?, ¿pagará de más? En La Verdad Noticias te contamos.

Lo primero que debes saber es que la tarifa se determina por el consumo mensual de tu servicio doméstico en un año móvil, es decir de 365 días facturados, por lo que si tu formas parte de esta, tu recibo de luz será mucho más caro de lo esperado.

El límite superior promedio de consumo mensual es clasificado según cada localidad y las tarifas de la CFE van desde los 250 kWh por mes, hasta los 2,500 kWh por mes, este último entra a la categoría de tarifa 1F.

Y es que la CFE ha causado controversia, en especial en la Ciudad de México y Estado de México en donde las tarifas subieron 20.9%, por lo que este mes el kW-h fue establecido en 5.50 pesos, según informó el diario Reforma el pasado 3 de agosto. Información que fue confirmada este miércoles por el Gobierno durante la conferencia de prensa.

¿Cómo saber si mi recibo llega con tarifa de alto consumo y cómo evitarlo? A continuación te dejamos todos los detalles.

¿Cómo puedo salir de tarifa DAC de CFE?

Las tarifas se definen por el consumo. Foto:tecnolite.

Para poder bajar la tarifa es necesario tener un promedio menor de 500 kWh durante los últimos 6 bimestres de consumo. Así que la mejor manera de evitar tarifas de alto consumo es cuidar el manejo de energía en el hogar, ya que esto generará un ahorro de electricidad y por lo tanto, tu recibo de la CFE volverá a tener tarifas mínimas.

Puedes empezar por cambiar a bombillas ahorradoras, que al inicio pueden parecer caras, pero que a largo plazo te ahorrarán mucho dinero. También puedes puedes apagar las luces que no uses y desconectar directamente los aparatos que no estés usando, ya que aún apagados te generan energía.

¿Cómo sé si mi tarifa es DAC?

Tu recibo indica que tarifa debes pagar.

Pasa si estás dentro del esquema de la tarifa de consumo alto, solo debes revisar tu recibo. En el recuadro de Cálculo de consumo bimestral aparece el código de la tarifa con la que se está cobrando, en caso de aparecer DAC, es que estás dentro de ella.

Recordemos que esta tarifa tiene como fin generar conciencia y hábitos de consumo ecológico y sustentable entre los consumidores, esto a través de una penalización económica.

Una buena práctica para evitar caer la tarifa DAC de CFE es revisar el semáforo que aparece en tu recibo de la luz, un semicírculo que va del color verde al rojo con una flecha que indica el porcentaje del apoyo gubernamental según tu consumo de kWh.

