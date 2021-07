La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) protege y promueve los derechos de los consumidores a través de mecanismos que permiten impulsar la legalidad y certeza en las relaciones de consumo.

Con la finalidad de prevenir y salvaguardar posibles afectaciones a los derechos de los consumidores y de combatir prácticas comerciales abusivas, asesora a las personas consumidoras, recibiendo y gestionando sus quejas vinculadas al consumo.

Además, este organismo es responsable de monitorear los productos y la publicidad en medios masivos de comunicación, de registrar los números telefónicos para evitar llamadas publicitarias no deseadas, supervisar los procedimientos de conciliación, registrar o cancelar los contratos de adhesión y registrar y refrendar las casas de empeño.

¿Qué es la PROFECO y de que se encarga?

La Procuraduría Federal del Consumidor combate prácticas comerciales abusivas.

La PROFECO es un organismo público descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal Mexicano. Fue creada para promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores

Tú puedes exponer ante ellos actos u omisiones de un proveedor o prestador de servicios que afecta los intereses de una porción de la sociedad. Por ejemplo, si un establecimiento no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, si no tiene sus precios exhibidos o no los respetan, si no te dan kilos de a kilo o litros de a litro o si un producto se anuncia usando de publicidad engañosa, entre muchos otros casos.

En respuesta a tu denuncia, el organismo realizará una visita de verificación al proveedor, y si se constata que, efectivamente, lesiona los derechos de los consumidores y consumidoras, será sancionado para que no siga cometiendo abusos.

¿Qué casos atiende la PROFECO?

En los módulos de atención se atienden las denuncias.

Cuando un proveedor de bienes o servicios afecta tus derechos como consumidor, existen dos formas de emprender acciones en su contra: la denuncia y la queja.

PROFECO recibe tu queja por actos u omisiones de un proveedor o prestador de servicios que afecta los intereses de una porción de la sociedad.

El o la denunciante no está obligado a presentar pruebas de la falta ni se le pedirán sus datos personales. Lo único que hay que hacer es describir la situación de manera breve y con todos los datos posibles, además del nombre del proveedor, el producto, servicio, falta detectada, domicilio o lugar y fecha.

¿Cómo nos ayuda la PROFECO?

La Procuraduría Federal del Consumidor te asesora como consumidor y protege tus compras.

La PROFECO asesora a las personas consumidoras, recibiendo y gestionando sus quejas vinculadas al consumo, y sus denuncias en materia de publicidad.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, esta agencia de gobierno también está facultada para iniciar procedimientos por infracciones a la Ley en materia de servicios, ya sea de oficio o a través de una denuncia por publicidad, de fungir como árbitro entre el consumidor-proveedor y de emitir un dictamen.

¿Cuál es el número de la PROFECO?

El teléfono del consumidor es el número para quejas.

Teléfono del Consumidor: 5568-8722 para la Ciudad de México y área metropolitana. 800 468 8722 para el resto de la República.

Denuncias establecimientos comerciales: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Denuncias combustibles: denunciasgasolina@profeco.gob.mx

Denuncias Gas LP: denunciasgaslp@profeco.gob.mx

Denuncia Publicidad Engañosa: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

Denuncias telecomunicaciones: denuncias.telecom@profeco.gob.mx

Como podemos apreciar el organismo cuenta con diversos canales de contacto. Ahora que conoces qué es y cuáles son sus funciones, podrás interponer una denuncia en caso de que seas víctima de un abuso por parte de algún comercio, ya que PROFECO también aplica suspensiones.

