¿Qué es fondo de ahorro y cuándo lo entregan las empresas a sus trabajadores?

El fondo de ahorro y aguinaldo son dos conceptos que causan confusión a la hora de pagar, sin embargo, son totalmente diferentes, mientras que el aguinaldo es obligatorio, el fondo de ahorro solo algunas empresas lo ofrecen a sus trabajadores.

Por lo general, en el mes de diciembre es cuando las empresas entregan prestaciones económicas. Algunas son de carácter obligatorio o por ley, como el aguinaldo, y otras son superiores a la ley, como el fondo de ahorro. A continuación, te explicamos todo lo referente a estos beneficios laborales.

La única forma de no recibir aguinaldo es cuando trabajas por honorarios y no hay una relación de subordinación con el patrón; es decir, sin un horario establecido por contrato y de forma independiente y si no estás registrado en nómina directa con la empresa.

¿Cómo funciona el fondo de ahorro?

Esta prestación no está marcada de forma obligatoria ante la ley federal del trabajo, aunque muchas organizaciones la dan como un beneficio adicional al trabajador.

Un fondo de ahorro es una gratificación en donde se guarda una cantidad mínima del sueldo más las aportaciones de la empresa. Es decir, se descuenta de tu salario mes a mes una parte y la otra la pone el patrón para ahorrar una cantidad inferior al 13% de forma anual.

Esto lo establece la Ley de Impuestos Sobre la Renta (LISR), en su artículo 27 fracción XI que las aportaciones del contribuyente (la empresa) deben ser iguales al monto aportado por el empleado y no exceder el 13% del salario anual como parte de la gratificación.

¿Cómo calcular el fondo de ahorro?

Por ejemplo, si te pagan 18,000 pesos al mes con una aportación del 3% de tu salario y la compañía del 7%. Para calcularlo deberás hacer lo siguiente:

Sacar tu sueldo anual, 18,000 x 12 meses = 216,000 pesos. Ahora, calcula las aportaciones correspondientes: las tuyas del 3 % y las de la empresa del 7 por ciento.

Trabajador: 216,000 x 0.03 = 6,480 pesos

Empresa: 216,000 x 0.07 = 15,120 pesos

Luego se suman las gratificaciones. 15,120 + 6,480 = 21,600 pesos. Por tanto, te correspondería un mínimo los 21,600 pesos.

