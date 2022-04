¿Qué es el saldo a favor del SAT y cómo reclamarlo?

¿Qué es el saldo a favor del SAT y cómo reclamarlo? De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, un contribuyente tiene saldo a favor cuando paga más de lo que debe. Es decir, cuando se realiza la declaración, se calculan los impuestos y hay ocasiones en que los contribuyentes demuestran que pagaron de más.

Las personas físicas tendrán que realizar este proceso entre el 1 al 30 de abril de 2022. Si no lo hacen, podrían ser acreedores a multas que van desde los 1,400 hasta los 38,730 pesos.

No todos los contribuyentes del SAT tendrán saldo a favor, esto sucede cuando pagan más de lo que se debía en el momento de realizar el cálculo de impuestos.

Cómo reclamar el saldo a favor del SAT

El procedimiento se llevará a cabo de forma automática

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el procedimiento se llevará a cabo de forma automática, siempre y cuando la cantidad no sea mayor a 150 mil pesos.

Si tu saldo a favor es superior a ese monto o eres persona física que obtuvo ingresos derivados de bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión, podrás reclamarlo con la e.firma y un formato electrónico de devoluciones.

Para saber si tienes saldo a favor, entra al portal del SAT, abre tu Buzón Tributario y da clic en el botón que dice ‘Devoluciones y compensaciones’.

Si no te regresan el saldo a favor de forma automática, el SAT recomienda presentar una declaración complementaria con las inconsistencias corregidas y solicitarlo a través del Formato Electrónico de Devoluciones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tarda aproximadamente cinco días hábiles en regresarles a los contribuyentes su saldo a favor.

Si pasaron 10 días y no has recibió tu dinero deberás de realizar una solicitud normal de devolución, entonces el organismo tendrá 40 días para actuar. En ese periodo, tienen que devolverte el dinero o explicarte cuál es motivo por el que no han realizado el pago.

