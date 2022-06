¿Qué es el mercado gris y cómo evito ser víctima? esto dice Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha advertido a la población para no caer en engaños y evitar ser víctimas del mercado gris, pero ¿qué es esto y cómo puedo evitarlo? en La Verdad Noticias te explicamos.

A veces, cuando realizamos compras en línea podemos adquirir productos que no cuentan con los certificados que se necesitan en México, estas prácticas son conocidas como importaciones paralelas o mercado gris, que es cuándo un producto es producido de forma legal en el extranjero, pero que se importa para su comercialización sin haber pasado por el distribuidor oficial o titular de la marca.

Los productos que provienen de este mercado no cumplen con los procedimientos legales y en ocasiones: no tiene certificación del producto garantías o especificaciones técnicas, no cumplen con la NOM oficial y no pagan impuestos.

Por lo anterior a veces estos productos pueden ser más baratos, pero hay que evitarlos pues podrías comprar un producto que no cumple con las medidas mexicanas y que en el futuro podría fallar, por lo que no tendrías garantía.

¿Cómo evito caer en estos engaños según Profeco?

Este tipo de mercado se suele dar por internet

Si bien este mercado suele ser bastante común, la Procuraduría del Consumidor ha revelado algunos tips para comprar en línea de manera segura y evitar caer en engaños, por lo que debes:

Revisar que las páginas de internet, de tiendas virtuales o apps correspondan al vendedor oficial.

Las páginas deben de contener “https://” (protocolo de transferencia de hipertexto), así como un ícono de candado cerrado y la frase “Aviso de Privacidad”

Identifica que el nombre comercial del vendedor esté a la vista, al igual que el domicilio físico en México, números telefónicos y otros datos de contacto.

Una vez realizada la compra, verifica cuándo quedó hecho el pedido y el tiempo de entrega, así mismo rastrea el envío.

Conserva registros de la compra que se haya realizado: descripción, precio, comprobantes de pago, confirmaciones del pedido, así como los mensajes del proveedor y capturas de pantallas.

Te puede interesar: ¿Qué es la Profeco y cuáles son sus funciones?

¿Qué es el mercado gris ejemplos?

Es cuando un producto no se comercializa por la maca oficial

El mercado gris es un concepto económico para denominar la compra-venta de productos y servicios por medio de distribuidores distintos a las marcas originales, es decir se comercializan sin haber pasado por el distribuidor oficial o titular de la marca en el país. ¿Ejemplos? Un distribuidor compra una marca de tenis miles de ellos en el extranjero y los vende por medio de canales de venta por internet. Estos productos no suelen tener garantías, por lo que la Profeco ha advertido a los consumidores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!