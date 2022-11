Qué dice la AMAFORE sobre la ley que permite al gobierno usar ahorros abandonados

Desde que se aprobó la ley que permite al gobierno utilizar los recursos y ahorros abandonados de las cuentas bancarias, los mexicanos se han estado preocupando demasiado y es de esperarse pues eso implicaría una inseguridad financiera en la que cada uno de los ciudadanos prácticamente rogaría porque no lleguen a usar su dinero.

No obstante, La Verdad Noticias te informa que no tienes por qué preocuparte pues la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) ya dijo que el gobierno no podrá utilizar el fondo de ahorro de los trabajadores.

Según Bernardo González Rosas, lo que en realidad permitirá esta modificación de la ley, será que el gobierno tenga acceso a los recursos de las cuentas bancarias de las dependencias oficiales.

¿Las cuentas de ahorro para el retiro están en riesgo?

Tal y como te estamos informando, las cuentas de ahorro para el retiro no estarán en riesgo, puesto que la reforma se aplicará a los activos financieros del gobierno. En otras palabras, el dinero privado de los trabajadores no caerá en manos de la administración federal, no podrá tocarlo.

Ahorros protegidos

Ahora, ya sabes que tus ahorros están protegidos, pero además, es importante recordar que durante el año pasado se realizó una reforma para que las contribuciones obligatorias en las afores se incrementen, hecho que aumentará el beneficio de los empleados.

¿Qué hace la AMAFORE por los ahorros de los ciudadanos?

La AMAFORE es La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, una asociación civil que fue fundada en el año 1997 con el fin de fortalecer y consolidar el Sistema de Ahorro para el Retiro, es ella la que representa a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) para que el desarrollo de la industria y la consolidación de un sistema nacional de ahorro sea sustentable.

