¿Qué considera el SAT como depósitos en efectivo y por qué se debe declarar?

Por la modificación a la .5.13 de la Miscelánea Fiscal 2021, el Servicio de Administración Tributaria fijó, a partir de este 2022 un monto límite para que las personas puedan depositar o recibir en sus cuentas bancarias, pero ¿a qué se refiere el SAT con depósitos en efectivo? en La Verdad Noticias te explicamos.

Lo primero que debes saber es que cuando los depósitos superan los 15 mil pesos mexicanos, el banco tiene la obligación de reportarlo y en lugar de anual, de los movimientos que realicen los cuentahabientes deben ser reportados de manera mensual.

Por este motivo, las instituciones bancarias deberán presentar los informes ante servicio tributario el día 10 de cada mes, siempre y cuando el monto mensual acumulado del contribuyente exceda los 15 mil pesos.

¿Qué se entiende por depósitos en efectivo según el SAT?

Los depósitos mayores a 15 mil pesos deben ser repotados.

El Servicio de Administración Tributaria considera como depósito en moneda nacional o extranjera a cualquier tipo de cuenta que las personas físicas o morales tienen a su nombre, en las instituciones del sistema financiero, así como las adquisiciones en efectivo de cheques de caja, según explicó Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México para El Contribuyente.

Es decir, los movimientos relacionados con transferencias electrónicas y traspasos entre cuentas no son considerados depósitos en efectivo. Así que los bancos no informan respecto a las transferencias.

Sin embargo, esto no significa que la autoridad no pueda cuestionar el origen de los recursos, recibidos por depósitos o transferencias, excedan o no de 15,000 pesos mensuales.

¿Cuánto puedes depositar en efectivo 2022 SAT?

Servicio de Administración Tributaria

Desde este 2022, el monto máximo de dinero en efectivo que se puede depositar o recibir en una cuenta bancaria sin ser reportado al SAT es de 15 mil pesos. Es decir, si el monto supera los 15 mil pesos entonces los depósitos en efectivo deberán ser reportados por el banco de manera mensual.

