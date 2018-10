Proponen que zona libre de Chetumal inicie operaciones el 1 de enero

El Congreso local solicitó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que desde el próximo 1 de enero del 2019 se inicie el proyecto de zona libre en la capital del estado de Quintana Roo, Chetumal.

Es por eso que dio a conocer la propuesta hecha por los legisladores, para que a partir del primer día del 2019 la zona libre de Chetumal inicie operaciones, tal como se prometió para la frontera norte.

"Lo que les acabo de comentar a los servidores públicos de Quintana Roo, de manera especial al Gobernador, que vamos a blindar primero la zona norte, para que no haya evasión fiscal, que no tengamos problemas de disminución en la recaudación, para que no se pongan oficinas allá en la frontera norte, y facturen, y de esa manera se haga fraude fiscal", manifestó Andrés Manuel López Obrador después de la reunión con autoridades y legisladores del estado el jueves 11 de octubre.