Pronóstico de Bitcoin para 2022

El Bitcoin (BTC) es la criptomoneda más famosa del mundo puesto que fue la primera en entrar en el mercado digital y pasar de valer menos de un dólar hasta los 68,990.6 US$ que tuvo el 10 de noviembre de 2021.

No obstante, como diría Isaac Newton, ¡Todo lo que sube, tiene que bajar!, pero… ¿cuál es el pronóstico del Bitcoin para finales del 2022?

Expertos en fianzas estiman que para diciembre de este año, el Bitcoin tendrá un valor máximo de 16,624 US$ y mínimo de 13,051 US$, ésto tomando en cuenta que en este momento tiene un valor de 20,173.10 US$ y que sí es toda una era de hielo de las criptomonedas.

Pronóstico de Bitcoin para 2030

Pronóstico de Bitcoin para 2030

En La Verdad Noticias nos dimos a la tarea de investigar cuál es el pronóstico del Bitcoin para el 2030 según los másters en finanzas y criptomonedas y son varios los criptógrafos que piensan que la baja no será tan grave como lo está siendo ahora, razón por la que el Bitcoin podrá tener un valor máximo de 31,223.23 US$ y mínimo de 17.799.21 US$.

Te puede interesar: ¿Cómo comprar Bitcoin?

¿Cuánto valía el Bitcoin en el 2010?

¿Cuánto valía el Bitcoin en el 2010?

Dado que el Bitcoin salió a la luz el 31 de octubre del año 2008 y que la primera transacción la realizó Satoshi Nakamoto el 12 de enero de 2009 por un valor de 0,00076 US$, para el 2010 apenas tuvo un valor máximo de 0.5 US$ a comparación del precio de apertura del día de hoy por 19,793.4 US$, es decir, 39,8832.06 MXN$.

¿Cuál es la situación actual del Bitcoin?

¿Cuál es la situación actual del Bitcoin?

En los últimos meses se han registrado pérdidas significativas en cuanto al valor del Bitcoin y según el portal investing.com, los precios de esta criptomoneda desde el 1° de enero de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022, han sido:

Enero: Precio máximo de 47,944.9 US$ y mínimo de 32,985.6 US$

Febrero: Precio máximo de 45,755.2 US$ y mínimo de 34,357.4 US$

Marzo: Precio máximo de 48,199.0 US$ y mínimo de 37,182.1 US$

Abril:Precio máximo de 47,435.0 US$ y mínimo de 37,596.0 US$

Mayo: Precio máximo de 40,021.0 US$ y mínimo de 26,500.5 US$

Junio: Precio máximo de 31,969.9 US$ y mínimo de 17,630.5 US$

Julio: Precio máximo de 24,605.3 US$ y mínimo de 18,794.4 US$

Agosto: Precio máximo de 25,205.7 US$ y mínimo de 19,542.9 US$

Ahora ya sabes un poco más sobre los Bitcoins.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!