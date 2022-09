Profeco va contra Suerox, pide que cambie su nombre por este motivo

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un reciente estudio de sueros orales, bebidas para deportistas e hidratantes que se ofertan en el mercado, sin embargo encontró que algunas marcas utilizan publicidad engañosa, incluida la marca Suerox.

El titular del organismo, Ricardo Sheffield, detalló para El Universal que al revisar las condiciones de venta y de cumplimiento de la normatividad de ocho sueros orales, ocho bebidas para deportistas y cinco hidratantes, se encontró diversas irregularidades.

De acuerdo a la dependencia, algunas compañías utilizan publicidad engañosa e incumplen con diversas Normas Oficiales Mexicanas. Además de que algunas no contienen azúcares como debieran contener para dar energía y en contra, utilizan edulcorantes y no incluyen la leyenda de advertencia de que no es recomendable para niños.

Profeco retirará estas marcas de sueros y bebidas energéticas

Estas marcas saldrán del mercado.

Uno de los problemas de los sueros es que ponen en riesgo la salud porque incluyen mucho sodio, sin embargo, al ser medicinas, no tienen leyenda de advertencia que diga “exceso de sodio”, según explicó Sheffield.

La maca que debería cambiar su nombre es SueroX producto de Genomma Lab, ya que según la Procuraduría Federal del Consumidor “no es suero y no se puede llamar así”, pues señala que “porque no cumple con la Norma Oficial Mexicana para suero”.

Por otro lado, el organismo adelantó que las marcas que tendrán que salir del mercado tras los resultados del Estudio de Calidad que se publicará en la edición de este mes de septiembre de la Revista del Consumidor son: Bio Steel Sports Drink, Rescata y Jumex Sport.

¿Cómo denunciar en Profeco en línea?

Procuraduría Federal del Consumidor

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. Para realizar una denuncia ante la Profeco se puede enviar un correo electrónico con la descripción a la dirección denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

