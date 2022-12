Profeco te dice las marcas que contienen menos fruta en almíbar

De acuerdo con un estudio de calidad realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) , se determinó que hay latas de frutas en almíbar que no necesariamente contienen los gramos que dicen tener en la etiqueta.

Los resultados arrojaron que las dos marcas que contienen menos producto del señalado en las presentaciones de piña rebanada y mango en almíbar.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, expuso que los hallazgos que hizo la Profeco es que al menos dos presentaciones de distintas marcas contienen menos del margen que permite la normatividad, por lo que se pidió a las marcas corregir:

—Del Monte, piña rebanada en almíbar, contiene 3.4% menos de lo que dice la etiqueta.

—La Costeña, mango en almíbar, con 19.9% menos de masa drenada, es decir, menos de mango del que debe contener como lo dice la etiqueta.

Profeco retirara dos marcas de fruta en almíbar

Producto con malos resultados según Profeco

Aseguró que se inició un procedimiento administrativo, que en una primera etapa consiste en que retire el proveedor el producto, porque “puede ser un lote completo” y “si no lo retiran ya lo haremos nosotros”.

En el caso de La Costeña “tuvo casi una quinta parte menos de fruta” de la masa drenada que dice la etiqueta, por lo que se pidió a la empresa que retire ese lote de las tiendas.

Sheffield Padilla dijo que tras encontrarse que tienen menor producto “se le informó al productor de lo que encontramos y tienen la opción de retirarlo... si ellos no retiran... lo retiramos nosotros, pero nosotros no podemos distinguir entre lotes que cumplen y los que no, los buenos y los que no”, el problema es que luego se tienen que devolver lotes que sí cumplen.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, para presentar una denuncia los consumidores pueden comunicarse al teléfono del consumidor 555-568-8722, acudir a alguna de las delegaciones Profeco, o enviar un mensaje al correo electrónico repep@profeco.gob.mx.

En la denuncia se deberá indicar lo siguiente:

Nombre y domicilio del proveedor o, en su caso, datos para su ubicación.

Descripción de los hechos en los que basa su denuncia, indicando el bien, producto o servicio de que se trate, al igual que la fecha y el lugar.

La denuncia podrá presentarse por escrito, de manera verbal, vía telefónica, electrónica o por cualquier otro medio, y el consumidor no está obligado a presentar pruebas de la violación ni se le pedirán sus datos personales. Lo único que hay que hacer es describir la situación de manera breve y con todos los datos posibles según el listado anterior.

Una vez presentada la denuncia, la Profeco realizará una visita de verificación para cerciorarse de las violaciones reclamadas. Si se encuentra que efectivamente lesiona derechos de los consumidores, se impondrán las sanciones aplicables (Arts. 97, 98, 98 Bis y 98 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor).

